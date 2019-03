Termas le abre las puertas al MotoGP

MotoGP se muda desde el desierto hasta los Andes. Desde Oriente Medio hacia América Latina, para disputar la segunda fecha, pero es más que un simple cambio de escenario.El calor estará ahora acompañado por la humedad, las luces de Losail son un recuerdo no demasiado lejano. Termas de Río Hondo, al este de la columna vertebral de los Andes y al oeste de la pampa, tradicionalmente tiene a un hombre marcando el paso: Marc Márquez (Repsol Honda Team).De 2014 a 2017, Márquez comenzó desde la pole en Argentina, y tanto en 2014 como en 2016, ese fue el primer grito de guerra antes de que el campeón se llevara la victoria.Pero en 2015 el número 93 se enfrentó a Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) y tuvo un accidente y en 2017, tanto él como su entonces compañero de equipo, Dani Pedrosa, quedaron fuera de la competencia.La temporada pasada, la carrera de Márquez pasó de ser un desastre en la grilla a no cosechar ni un punto luego de tres penalizaciones y otro enfrentamiento con Rossi.Sin embargo, no es solamente Márquez quien ha mostrado un buen ritmo en las Termas de Río Hondo para Honda. El ya mencionado Pedrosa ha conseguido algunos buenos resultados y Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) hizo dos podios incluso antes de su impresionante victoria en el caos de la prueba disputada en 2018.Eso es un buen augurio tanto para él como para el recién llegado Jorge Lorenzo, que ya había subido al podio en la pista anteriormente, ya que el número 99 lucha por mejorar un duro comienzo de temporada en Qatar.Después de la primera del año, Yamaha también buscará mejorar, pero sus registros en Argentina merecen una buena lectura. Rossi logró ganar en 2015, mientras que su compañero Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha) se dio el gusto de festejar en Argentina en 2017.Mientras tanto, en Ducati, el italiano Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati Team) ha comenzado el año con 25 puntos a lo grande, ya que logró superar a Márquez en una definición apasionante. Su flamante compañero de equipo, Danilo Petrucci, quedó decepcionado tras su sexta ubicación, que está en condiciones de mejorar en Argentina.A pesar de la larga trayectoria de otros, Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) podría convertirse en la mayor amenaza para Honda en Argentina. Y es probable que Joan Mir, su novato compañero de equipo, pueda festejar algo importante en Termas, luego de sorprender gratamente en su debut absoluto en MotoGP.Franco Morbidelli y Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT), con las motos de 2019, se perfilan como los más fuertes entre los pilotos de los equipos privados.Asimismo hay que considerar a Jack Miller (Alma Pramac Racing), quien tuvo problemas en Qatar y que terminó cuarto desde la pole en Argentina en 2018, aunque el novato Francesco Bagnaia, con un buen ritmo en el test de Qatar, estuvo lejos de repetir esa performance en la noche de Losail.El elenco de pilotos que luchan entre los diez primeros no se detiene ahí. Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) quiere domar las Termas y sumar algunos puntos más que su décimo puesto en Qatar, mientras que Andrea Iannone es otro que pretende estar a la altura de los mejores.Aunque con una moto diferente, Johann Zarco (Red Bull KTM Factory Racing) tendrá a la tribuna a su favor. Zarco ha sumado un punto en su debut en KTM en Losail, pero a medida que vaya adquiriendo más experiencia, se esforzará para estar a la altura de Pol Espargaró.