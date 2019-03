El comercio exterior con nuevo superávit

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La balanza comercial arrojó en febrero un superávit de US$ 462 millones, el sexto mes consecutivo, y acumuló en el primer bimestre un saldo positivo de 832 millones, según informó ayer el INDEC. El saldo comercial de febrero fue producto del incremento del 3,7% en las exportaciones por US$ 4.464 millones e importaciones por 5.169 millones, con una caída interanual del 22,9%.En el primer bimestre, las exportaciones alcanzaron a US$ 9.050 millones y las importaciones US$ 8.218 millones, con un saldo comercial superavitario de 832 millones, contra un déficit de 1.819 millones que se había registrado en el mismo período del 2018.Las exportaciones en febrero representaron US$ 160 millones más respecto de igual mes del año anterior, debido al aumento del 6,7% en las cantidades exportadas y a una contracción de precios del 2,9%.Las ventas externas de todos los grandes rubros aumentaron de manera interanual, con subas en los productos primarios el 1,2%; las manufacturas de origen agropecuario del 4,1%; las de origen industrial del 5,5% y de los combustibles y energía del 3,0%.Las importaciones en febrero disminuyeron en 1.192 millones de dólares en forma interanual, como consecuencia de una baja de precios del 1,3% y de las cantidades que se contrajeron 21,9%.Las importaciones de de bienes de capital cayeron 32,6%; las de bienes intermedios, 9,8%; las de combustibles y lubricantes, 17,1%; piezas y accesorios para bienes de capital, 18,2%; bienes de consumo, 28,8% y la de vehículos automotores de pasajeros se contrajeron un 46,5%.Las exportaciones a Brasil alcanzaron a US$ 917 millones y las importaciones a 940 millones, con un déficit en el saldo comercial de 23 millones.En febrero, los principales socios comerciales fueron Brasil, China y Estados Unidos.En el primer bimestre, la Argentina mantuvo déficit comercial con el Mercosur por US$ 132 millones, el NAFTA (México, Estados Unidos y Canadá) por 583 millones; la Unión Europea, con 645 y con China, país con el que se registra el rojo más alto que llega a 928 millones.Por el contrario, el país mantiene una balanza comercial favorable con los países asiáticos (ASEAN) por US$ 704 millones, el Medio Oriente, por 445 millones; la India, por 299 millones y el MAGREB y los países africanos por 324 millones de dólares.