Stornelli no fue a declarar

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El fiscal federal Carlos Stornelli no se presentó ayer en la tercera citación que le hizo en la causa por supuesta extorsión el juez Alejo Ramos Padilla, que ahora analiza declararlo en rebeldía. Stornelli no asistió al juzgado ubicado en Dolores, pero sí se presentó su abogado Roberto Ribas y entregó un escrito.El letrado volvió a rechazar el pedido de indagatoria de Ramos Padilla y aseguró que "no se encuentra precedido el último llamado a indagatoria de una debida atención a los planteos formulados por esta parte y que el juez dilatoriamente se empeña en no abordar"."El fiscal no encuentra garantías en este tribunal. A nuestro juicio, los hechos, de haber ocurrido, son competencia de la Capital Federal. Eso está planteado en diferentes escritos del 18 de febrero, del 28 de febrero, y del 1 de marzo", señaló Ribas.En el escrito, enfatizó: "Nunca vi tardar tanto una incompetencia. Stornelli ve en esto, con cierta razón, un afán de quedarse con la causa, y a su juicio estaría ligado el tema de los cuadernos".Se trata de la causa en la que el empresario Pedro Etchebest denunció al detenido falso abogado Marcelo D´Alessio y al fiscal por supuesta extorsión.Tras la ausencia de Stornelli, el juez Ramos Padilla analiza si declara o no la rebeldía al fiscal, como había anticipado la semana pasada en caso de una tercera indagatoria fallida."Sin que aún haya sido resuelto o zanjada la cuestión, el juez insiste en proseguir oficiosamente la acción penal en contra de mi asistido, pretendiendo su comparecencia para declarar en indagatoria", agregó el abogado del fiscal.Stornelli hizo dos pedidos de recusación por competencia contra Ramos Padilla y la semana pasada en uno de ellos la Cámara Federal confirmó al juez al frente del caso.