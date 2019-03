Se sumó Santiago Gómez

Santiago Samuel Gómez, delantero de 20 años que proviene de Banfield, donde se formó como jugador, se sumó este martes al plantel de 9 de Julio con vistas al torneo liguista y a la Copa Santa Fe, como principal novedad en el inicio de los entrenamientos del León rafaelino con vistas al encuentro como local ante Libertad el próximo domingo en el horario unificado de las 16 -esta tarde quedará confirmado- por la última fecha de la fase clasificatoria del Torneo Regional Amateur. A partir de este miércoles, y esperando con expectativa el fallo que mañana daría a conocer el Consejo Federal acerca del partido entre el Cañonero y Cosmos, Marcelo Werlen comenzará a delinear el probable equipo titular, y aguardo también poder contar con los lesionados Kevin Acuña y Miguel Monay. Cabe señalar que más allá de lo que suceda con la resolución de ese encuentro, el “9” debe vencer a los sunchalenses y esperar que Ben Hur no le gane a los santafesinos como visitante para clasificar entre los 3 primeros hacia la próxima instancia.Por el lado de la BH, que hace 5 fechas que no gana, este martes también retomó los entrenamientos con vistas al duelo ante Cosmos en Santa Fe, donde ganando asegurará su lugar en los próximos play offs sin depender de otros resultados. Lo más importante seguramente pasará por la recuperación física de Santiago Paz, su mejor jugador, quien no pudo terminar el encuentro ante Colón de San Justo en barrio Parque a raíz de una molestia.