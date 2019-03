Los seis candidatos de Vettel

Ferrari, el equipo de Sebastian Vettel, era el favorito para ganar la primera carrera de la temporada en el Gran Premio de Australia tras una excelente pretemporada en Barcelona, pero los Mercedes de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton y el Red Bull de Max Verstappen superaron a los pilotos de la escudería italiana.Si bien el alemán admite que no empezaron con buen pie, asegura que tanto Ferrari como Mercedes y Red Bull tomarán parte en la lucha por el título, al señalar: "Creo que hay tres grandes equipos con el potencial de tener un año muy fuerte"."Primero nos miramos a nosotros mismos, y esperamos que podamos estar adelante de todos los demás, pero creo que somos conscientes de que estará muy igualado", dijo Vettel."Pierre Gasly, no pudo clasificarse para la Q1 tras la estrategia que realizó de una sola tanda y luego en carrera no pudo remontas, pero considero que él también estará en la lucha por el campeonato", sostuvo el alemán.Por lo tanto, Vettel también lo mencionó entre los candidatos al título, junto a "Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen, su compañero Gasly y nosotros", en obvia referencia a Charles Leclerc y él mismo, a pesar de estar bastante lejos en Melbourne.