Otro juicio contra Boudou

BUENOS AIRES, 27. - El juez federal Ariel Lijo envió ayer a juicio oral y público al detenido ex vicepresidente Amado Boudou en la causa en la que está procesado por rendiciones apócrifas de viáticos en viajes a Europa cuando fue ministro de Economía. Boudou y otros dos procesados serán juzgados por rendiciones irregulares de gastos de alojamiento y servicios durante viajes realizados a Francia entre 2010 y 2011.El magistrado dispuso el cierre parcial de la investigación ya que continuará con la pesquisa por supuestas maniobras de rendición irregular de viáticos en otros viajes oficiales, como Vietnam, Corea, Emiratos Arabes Unidos y el interior del país, según la resolución a la que accedió Télam.Además, serán juzgados por presunta "defraudación" a la administración pública el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía de la Nación Guido Forcieri, y el ex secretario de Boudou, Héctor Romano. Los hechos investigados se plasmaron en cinco expedientes administrativos por rendición de viáticos en viajes.Ante la decisión del juez deberá sortearse un Tribunal Oral para preparar el debate. Boudou es juzgado actualmente en otros dos casos, uno por la compra de vehículos de alta gama con supuesto sobreprecio para el Ministerio de Economía. La otra causa en la que se lo juzga es la falsificación de documentos de un vehículo de su propiedad. Además, está preso por la condena en su contra en la causa por la imprenta Ciccone.