Liga: Unión recibe al Deportivo Tacural

El fútbol de Liga Rafaelina no se detiene. Este miércoles se pondrá en marcha la tercera fecha del torneo Apertura de Primera A, capítulo que tendrá continuidad mañana con la disputa de otros cuatro adelantos y para el domingo sólo quedarán por disputarse dos cotejos.Los partidos por el torneo Federal A, el Regional Amateur y la Copa Santa Fe, que se disputarán el próximo domingo, obligan a adelantar los compromisos por el fútbol doméstico.Hoy, a las 21:30 hs (Reservas 20 hs) se enfrentarán en Sunchales, Unión y el Deportivo Tacural. Los ‘Bichos Verdes’ llegan de igualar sin goles en su visita a Peñarol y en el debut se impuso en el clásico ante Libertad por la mínima. Por su parte, el gran campeón de la temporada 2018, también suma 4 puntos fruto de un empate (2-2 con Sportivo en Barranquitas) y una victoria por 4 a 0 ante Ben Hur.El programa completo de la fecha 3 del Apertura:21:30 hs Unión de Sunchales vs Deportivo Tacural.20:00 hs Atlético de Rafaela vs Deportivo Libertad, 21:00 hs Brown de San Vicente vs 9 de Julio, 21:30 hs Ferrocarril del Estado vs Peñarol, 22:00 hs Ben Hur vs Florida de Clucellas.16:00 hs: Deportivo Ramona vs Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs Talleres de María Juana.LasTacural 4, puntos; Brown 4; Sportivo 4; Unión 4; Ramona 4; Atlético 3; Ferro 3; Ben Hur 3; Libertad 3; 9 de Julio 3; Talleres 1; Florida 1; Peñarol 1; Quilmes 0.