Primera A: la tercera de Inferiores

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su tercera fecha. A continuación, con 9 de Julio con ventana, todo lo ocurrido en cada uno de los encuentros, con los goleadores y lo que se le viene a cada elenco:Argentino Quilmes 0 vs Unión de Sunchales 2 (Lucas Cristaldo y Flavio Núñez), Atlético de Rafaela 1 (Alejo Ceccherini) vs Ferrocarril del Estado 4 (Matías Clemenz x 3 y Federico Malano), Peñarol 0 vs Brown de San Vicente 2 (Facundo Hang y Nahuel Giménez), Dep. Libertad 1 (Bruno Martínez) vs Independiente San Cristóbal 1 (Mario Ríos), Ben Hur 4 (Juan Manuel Cretier, Tobías Seguro x 2 y Marcos Rodríguez) vs Sportivo Norte 0.Argentino Quilmes 1 (Rodrigo Alarcon) vs Unión de Sunchales 2 (Matías Loto y Lucas Chacón), Atlético de Rafaela 3 (Luciano Vera x 2 y Gonzalo Roldán) vs Ferrocarril del Estado 1 (Uriel Sandoval), Dep. Libertad 3 (Mateo Schonfeld, Luis Marengo y Rodrigo Culasso) vs Independiente San Cristóbal 0, Ben Hur 2 (Luciano Ojeda y Agustín Bianciotto) vs Sportivo Norte 1 (Yamil Vera). A Peñarol le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional.Argentino Quilmes 1 (Matías Sánchez) vs Unión de Sunchales 1 (Uriel Porra), Atlético de Rafaela 5 (Santiago Vico x 2, Alejo Manna, Octavio Castellano y Tomás Aguirre) vs Ferrocarril del Estado 1 (Lautaro Waiman), Peñarol 0 vs Brown de San Vicente 2 (Valentín Pepe y Rubén Ortíz), Dep. Libertad 1 (Axel Grabenvarter) vs Independiente San Cristóbal 2 (Alan Moussampes y Jonatan Ledesma), Ben Hur 3 (Federico Fontaneto x 2 y Juan Bessone) vs Sportivo Norte 2 (Gabriel Gorosito y Kevin Domínguez).Argentino Quilmes 2 (Lautaro Villarruel y Thiago Teill) vs Unión de Sunchales 1 (Francisco Andreo), Atlético de Rafaela 1 (Mirco Gattolin) vs Ferrocarril del Estado 2 (Nicolás Galliani y Ramiro Santos), Peñarol 1 (Enzo Wattier) vs Brown de San Vicente 1 (Román Sotelo). Al Dep. Libertad y Ben Hur le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal y Sportivo Norte, respectivamente, no presentaron las divisionales.Atlético de Rafaela 4 vs Ferrocarril del Estado 0, Peñarol 2 (Marcelo Alfonso y Gino Stracqualursi) vs Brown de San Vicente 3 (Javier Alegre x 2 y Julián Jacob), Dep. Libertad 1 (Santino González) vs Independiente San Cristóbal 1 (Mauricio Mancilla), Ben Hur 1 (Carlos Vallejos) vs Sportivo Norte 0. A Unión de Sunchales le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.Argentino Quilmes 1 (Mauricio Rolón) vs Unión de Sunchales 1 (Juan Ball), Atlético de Rafaela 0 vs Ferrocarril del Estado 2 (Santiago Córdoba y Mateo Cassina).Unión de Sunchales 3 (Ignacio Oggero x 2 y Gino Villagino) vs Argentino Quilmes 3 (Brian Zapata x 2 y Leandro Ríos), Ferrocarril del Estado 2 (Diego Villarreal y Alan Sosa) vs Atlético de Rafaela 4 (Valentino Gandín x 2, Matías Herrero y Gian Alleman), Brown de San Vicente 1 (Felipe Varisco) vs Peñarol 1 (Ignacio Abba), Independiente San Cristóbal 1 (Matías Videla) vs Dep. Libertad 4 (Máximo Turco x 2, Emerson Dome y Brian Crespin), Sportivo Norte 0 vs Ben Hur 1.Unión de Sunchales 7 (Valentín Milanese x 2, Tomás Franza x 2, Stéfano Casale x 2 y Valentino Milanesio) vs Argentino Quilmes 0, Ferrocarril del Estado 0 vs Atlético de Rafaela 1 (Santino Boidi), Brown de San Vicente 0 vs Peñarol 1 (Luciano Acevedo), Independiente San Cristóbal 0 vs Dep. Libertad 2 (Santino Varela x 2), Sportivo Norte 3 (Axel Salinas, Thiago Ardiles y Gabriel Fenlias) vs Ben Hur 1 (Faustino Ojeda).Sportivo Norte vs Dep. Libertad, Independiente San Cristóbal vs Peñarol, Brown de San Vicente vs Atlético de Rafaela, Ferrocarril del Estado vs Argentino Quilmes, Unión de Sunchales vs 9 de Julio. Libre: Ben Hur.en los partidos de Infantiles se invierten las localías.