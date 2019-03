Comienza un paro de 48 horas de docentes y estatales santafesinos

El sector público y la actividad de las escuelas se paralizarán entre hoy y mañana debido a las medidas de fuerza adoptadas por los gremios de empleados estatales santafesinos, docentes, personal de salud e incluso trabajadores municipales, en el marco de la falta de avances en las negociaciones paritarias que mantienen con el gobierno provincial y con intendentes y presidentes comunales.Los empleados de la administración central nucleados en ATE y UPCN van al paro este martes y miércoles debido a que se rechazó la propuesta del Gobierno provincial en la última reunión del pasado martes, que consiste en un porcentaje inicial de aumento del 10%. Según los gremios, esto “no incluye el 2,6% de inflación que aún no fue abonado mediante cláusula gatillo a los trabajadores públicos, por lo que en términos reales es un ofrecimiento del 7,4%".Por su parte, los sindicatos docentes Amsafe, Sadop, UDA y Amet también comienzan un nuevo plan de lucha este martes y miércoles en rechazo a la propuesta del Estado provincial en reunión paritaria. El gremio resolvió un paro de 48 horas los días 26 y 27 de marzo; y 48 horas los días 3 y 4 de abril a la vez que hoy se movilizará en Santa Fe.En este contexto, el gobierno provincial endureció su postura y anunció que descontará los días de paro en todos los sectores y suspendió el cronograma de titularizaciones de cargos y horas docentes acordado para el primer semestre de 2019 a raíz de la huelga.La ministra de Educación Claudia Balagué, lamentó "muchísimo esta situación, son medidas de fuerza muy duras porque ya venimos de días de paro, es incompresible porque estamos mejorando la oferta salarial y garantizando la cláusula gatillo". En declaraciones a la prensa tras participar del acto presidido por el gobernador, Miguel Lifschitz en Santa Fe -donde destacó las 150 obras efectuadas por su gestión en la ciudad capital de la Provincia-, Balagué dijo que a pesar de los desencuentros "siempre encontramos una salida".Consultada sobre la propuesta salarial efectuada por el Gobierno, la ministra expresó que "es una cláusula gatillo igual a la del año pasado, solo que si hay una disparada de la inflación como el año pasado se pide la posibilidad de reabrir la negociación salarial". Respecto a la posibilidad de una nueva convocatoria después de los paros, Balagué dijo que "seguramente nos sentaremos a dialogar" pero descartó nuevas reuniones paritarias "mientras duren las medidas de fuerza".Por último, subrayó que "no nos queda otro camino que descontar los salarios" a quienes se adhieran a los paros y se quejó porque "no hay gremios en todo el país que realicen tantos días de paro como en Santa Fe".La semana pasada, el ministro Pablo Farías advirtió que los sindicatos “no entienden la situación que estamos atravesando y el esfuerzo que está haciendo el gobierno provincial para sostener el nivel adquisitivo de los salarios y, al mismo tiempo, el cumplimiento de los servicios que el Estado debe brindar”. Por otro lado afirmó que las propuestas realizadas en las diferentes reuniones paritarias un efectivo cumplimiento de la Provincia con los sueldos en todo el período acordado y eso es una tranquilidad para los trabajadores”, agregó el funcionario. Frente a la decisión de los gremios de ir al paro, Farías destacó que no se descarta descontar los días no trabajados.