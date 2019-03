La Corte admite malestar ciudadano con la Justicia

El gobernador Miguel Lifschitz participó este lunes de la apertura del año judicial en la provincia, que se llevó a cabo en el salón de Actos del Palacio de Tribunales, en la ciudad de Santa Fe y que fue presidido por la titular de la Corte Suprema de Justicia, María Angélica Gastaldi, quien hizo una suerte de autocrítica ante el "descontento" de la población ante el desempeño de magistrados. Admitió que el "malestar" existente se debe a que "la gente cree que hay grandes favorecidos, porque ante la falta de identificaciones de los autores de los delitos, la gente cree que hay impunidad y falta de persecución".Respecto de las estadísticas, sostuvo que "estamos frente a un ingreso sostenido de 482.000 causas; donde un 50% refiere a procesos civiles, comerciales, laborales, familia -en general-; y las restantes refieren a la conflictividad penal".Gastaldi consideró que "si uno ve esos números, nos damos cuenta de que el delito responde a causas más profundas y no depende de lo mucho que pueda hacerse desde nuestros tribunales, porque pasa por un problema del orden social y de la internalización de la normatividad". En este marco, expresó que "la realidad de los datos empíricos del sistema penal hace que debamos darnos cuenta que en algo tiene que ver el orden social, esto no quiere decir que esté sugiriendo una relación directa entre pobreza y delito, pero sí, como dicen muchos autores, hay una relación que tiene que ver con la forma en que las desigualdades impactan en los grupos sociales desencadenando comportamientos violentos".Según Gastaldi, los índices delictivos "nos muestran que son precisamente los varones jóvenes, de precaria condición social, carentes de soportes de contención, carentes de educación, afectados por dependencia a sustancias, los principales candidatos del sistema penal, por eso lo que no hay es inserción en un orden social".Además, la titular de la Corte manifestó que "el interrogante que tenemos es hasta cuándo podrán los Poderes Judiciales seguir haciéndose cargo y dando respuestas para toda esta masiva conflictividad que anida en el orden social". Ante este desborde, sugirió que se impone "la necesidad de una restructuración de la coordinación de todos los poderes".Asimismo, reconoció que el esfuerzo conjunto de poderes "que viene de muchos años, permitió la puesta en funcionamiento del Sistema de Enjuiciamiento Penal y el mejoramiento de juzgados Civiles, Laborales y de Familia" en toda la provincia.Por otro lado, entre otros conceptos, mencionó el "inédito esfuerzo por el cual se encaró un plan de infraestructura edilicia para el Poder Judicial por el cual ya se invirtieron 800 millones de pesos" y destacó también las "inversiones presupuestarias en la cobertura de cargos, modificaciones organizacionales y reforma legislativa, y en infraestructura tecnológica".La ceremonia, transmitida en vivo por el Sistema Integral de Videoconferencia del Poder Judicial a las cinco circunscripciones, contó con la presencia, además, de los ministros de la Corte santafesina Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri y Daniel Erbetta, junto con el procurador General, Jorge Barraguirre.