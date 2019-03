El Chocho no se guardó nada

Tras la derrota de Atlético de Rafaela por 2-1 ante Temperley, Juan Manuel Llop no escondió su enojo y con total sinceridad afrontó la rueda de prensa, en donde prácticamente bajó a su equipo de la pelea por ingresar al Octogonal final por el segundo ascenso a la Superliga, aún con 12 puntos en juego.

“Cuando tenés este tipo de inconvenientes, de errores es difícil que puedas ganar cuatro o cinco partidos seguidos, si no lo hiciste en todo el año, es la realidad”, apuntó Llop.



- ¿Cuál es el primer análisis que se hace de esta derrota?



- Es un resultado que te deja con bronca. Para poder empatar o ganar un partido uno tiene que hacer demasiadas cosas, tuvimos muchas situaciones de gol pero cometemos errores muy puntuales, individuales que nos están costando los puntos y eso en este camino, de querer cosas importantes, estos errores individuales no se pueden cometer.



- Atlético creó situaciones, no las supo aprovechar, algo que sí hizo Temperley.



- El rival nos entró por la izquierda dos veces y nos ganó el partido. A veces los errores individuales te cuestan partidos y uno llegó, generó, el arquero de ellos tapó dos mano a mano, el flaco Quiroga tuvo dos claras, Copetti tuvo una situación también, creamos, más que en los partidos anteriores, pero no pudimos marcarlas. El otro día jugamos un partido bárbaro, ahora con errores puntuales terminas perdiendo, eso te hace pensar que no podemos encontrar la regularidad.



- Sufrieron mucho por el sector izquierdo…



- El primer gol es un rechazo a cualquier lado del rival, no es una jugada gestada y le permitimos nosotros que se abra el partido, ya nos pasó esas situaciones en otros encuentros, a este nivel y en este momento, donde cualquier error lo podes pagar caro no se puede fallar así, mucho más cuando quedan cuatro partidos, en una situación límite. Este era un partido que te podía permitir, si ganabas, quedar muy cerca del objetivo de estar peleando, con Santamarina lo mismo, tenemos todo para dar el salto de calidad, y pasa lo mismo. Un error nos costó el partido. Te hace pensar que estamos un poco lejos de lo que queremos, según lo que viene sucediendo partido a partido donde jugamos un partido bárbaro, generemos seis o siete situaciones de gol, haces un gol y con poco, sin desmerecer al rival que juega bien, le permitís que abra el partido y después le volvés a dar la ventaja que se vuelva a poner arriba.



- ¿Qué chances concretas ves de entrar al reducido?



- Tenemos que ganar los cuatro partidos y ver lo que sucede con el resto, la estadística es fácil. Para ingresar al reducido tenemos que tener entre el 50 y 55 % de los puntos y no los hemos tenido durante todo el año, cómo lo vamos a lograr en cuatro partidos?. Es difícil, puede pasar pero hay que ser autocríticos y ver la situación, no endulzar oídos, algo que es muy fácil.



- ¿Es un equipo que no tiene con qué para dar pelea más arriba?



- El equipo esta muy bien trabajado, erramos un gol con Copetti abajo del arco, tuvimos varios acercamientos en el PT, los errores individuales no se pueden trabajar en el fútbol, si hay algo que no se puede trabajar es eso, afecta a lo colectivo. Cuando generamos situaciones de gol pero no las podemos concretar también pasa a ser un error individual en la definición.