La carne argentina en la vidriera de EE. UU.

La Argentina hizo su presentación formal de la carne argentina en Estados Unidos para celebrar la reapertura de ese mercado vedado para el país durante 17 años. Fue de la mano del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en Washington, en una delegación encabezada por su presidente, Ulises Forte y el vicepresidente, Mario Ravettino con la presencia del secretario Guillermo Bernaudo (Agroindustria).

La presentación tuvo su epicentro en una cena en la Embajada argentina en la capital norteamericana. En diálogo con NA, Forte consideró que "más allá de lo que significa la reapertura de Estados Unidos, se le abre al país una puerta al mundo".

Estar posicionados en Estados Unidos no implica "solamente las 20 mil toneladas de carne premium para molienda que compran los norteamericanos, además del nicho de cortes de alto valor que está importando Estados Unidos", sino que es una vidriera que remite a otros mercados como Japón, México, Corea y países del Caribe por nombrar algunos que se pueden sentir potenciados a comprar a la Argentina.

"Nos sentimos muy entusiasmados", consignó Ulises Forte a Noticias Argentinas recién regresado de Washington, donde la carne argentina brilló con el mérito propio de los cortes certificados de Angus que se eligieron para la demostración de las virtudes del producto argentino.

De este modo, con una cena para importadores norteamericanos y autoridades políticas de Estados Unidos, la carne argentina estuvo literalmente en la boca de los comensales. "Fue un encuentro muy importante, con más de cien invitados, en donde no solamente degustamos lomo argentino de altísima calidad, sino que le pudimos explicar a importadores, funcionarios y gente muy influyente del mundo comercial y político de Estados Unidos las ventajas de nuestro producto más emblemático", aseguró Forte.

Durante el encuentro se enfatizó en la genética y el sistema de producción argentino, libre de hormonas y promotores de crecimiento, el gran trabajo de la industria frigorífica y, en definitiva, la terneza, jugosidad y gran sabor de nuestra carne.

De la reunión también participaron el embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa, y el agregado agrícola, José Molina, además de representantes de la industria frigorífica nacional.

"También notamos un alto interés por parte de los dueños de cadenas de hoteles y restaurantes de lujo", agregó el presidente del IPCVA quien destacó que la reapertura del mercado norteamericano fue un logro en conjunto por parte de privados y el Estado. Además señaló que existe coincidencia de que en "un par de años Estados Unidos va a ser un mercado importantísimo para la carne argentina".

La visita a Estados Unidos concluyó con dos importantes encuentros con autoridades del "Instituto de carnes de Norteamérica" y referentes del "Consejo de Importadores de Carnes de América".

En tanto, la delegación nacional recorrió el supermercado "Whole Foods Market/Amazon", interesado en importar carne de alta calidad argentina.

La cadena de supermercados "Whole Foods Market" fue adquirida por el gigante Amazon en 2017 y se caracteriza por la venta de productos naturales con clientes de elevado poder adquisitivo.

El fervor también estuvo presente en la Asociación Argentina de Angus, que representa al ganado vacuno más consumido en la Argentina y cuya carne dio el gusto a los paladares exigentes de Estados Unidos.

Recientemente, unos 100 kilos de carne Angus certificada llegaron al puerto norteamericano de Philadelphia, lo que concretó de esa forma el retorno de este producto a Estados Unidos. "Sin dudas es un hecho trascendente ya que Angus es la marca más reconocida por su calidad en el mercado norteamericano. Acompañar este emblema con el prestigio de la Argentina como productor de carnes naturales es una combinación virtuosa", indicó el presidente de la Asociación, Alfredo Gusmán.

Actualmente hay 16 frigoríficos aprobados para producir cortes Angus Certificados, de los cuales 10 están habilitados para exportar a Estados Unidos.