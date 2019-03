Sensaciones y sentimientos

SEÑALES DE ATRASOLos caminantes en dos pies que habitan la ciudad (para que se entienda bien, todos nosotros) desde hace un largo tiempo hemos notado que no somos los únicos en transitar las veredas. Cada vez más cantidad de vehículos de dos ruedas (sería una locura que lo hicieran también los de cuatro) han ganado ese espacio.Las ruidosas motos y las esqueléticas bicicletas, por ejemplo, se nos aparecen de frente obligándonos a hacernos a un costado si es que queremos conservar los huesos en el mismo estado de consistencia que tenían al salir de nuestra casa. No termina todo así; hay algo más (siempre ejercemos la posibilidad de complicar las situaciones cotidianas), esos vehículos también aparecen por detrás y, como no se oye ruido alguno cuando viene de ese modo una bicicleta, no se puede prever su presencia y por lo tanto aumenta el riesgo de que nos embistan.Es necesario decir, por si todavía alguien no se dio cuenta, que eso implica más que un susto; es el peligro de un impacto ya que, en más de una oportunidad, los caminantes han sufrido fracturas de cadera, pelvis o miembros inferiores. Parecería que hemos incorporado una cierta anestesia mental ante estos reales y cotidianos riesgos y hemos pasado a considerar estas actitudes antirreglamentarias como folclóricas (que es el modo que tenemos de ignorarlas, como si con eso hiciéramos desaparecer su peligro inminente y constante).Así se rompe el preciso equilibrio en el ejercicio de la indispensable buena convivencia social. Se sabe que anteriormente se cumplía con el objetivo previsto para el uso de las veredas que es –y no poca cosa- el de preservar a los caminantes del peligro que significaría tener que circular por la calle.Preferimos ignorar a corregir. Tal vez porque es más cómodo decir que esas faltas se deben a actitudes de mala educación y dejar terminada la cuestión. Y todo, mientras esos accidentes en las veredas le pasen a los demás y no a nosotros.Que antes –y siempre- circular por las veredas haya sido seguro y ahora no, es una señal más que evidente de que estamos padeciendo atraso, estado al que se llega cuando lo que históricamente fue necesario e indiscutible, pasa a ser anecdótico y, por supuesto, “folclórico”.Asimismo otros ámbitos distintos al tránsito han sido ganados por el ejercicio de las malas actitudes.¿Se acuerdan, lectores atentos y constantes, que hay vocablos – y bien antiguos- que abren toda clase de puertas y ventanas?Estamos hablando del uso de las palabras “permiso” (y no avanzar si no nos lo dan), “por favor”, o “buen día” cuando se ingresa a un lugar, y con el necesario tono cordial para dirigirse a los demás. Y estamos diciendo lo mismo de cuando incorporamos la intolerancia beligerante hacia lo que no refleja o apoya nuestras ideas. Perder esa educada costumbre es también una señal de atraso.¿Y del fútbol, nuestra amada pasión? Los factores de poder internos y externos, sociales o propios de los clubes han conseguido que los hinchas visitantes ya no puedan ir a la cancha; también están logrando la desaparición de la vieja idea (no tan antigua ni superada como pretenderán algunos) de que ir a ver fútbol es una fiesta de familia. Finalmente, otro triunfo obtenido: lograron que ahora se jueguen los partidos sin público.Y como siempre se puede hacer algo peor, como nuevos ejemplos podemos mencionar los asesinatos con alevosía dentro del círculo familiar y el vandalismo y destrucción de escuelas.Estamos atrasando, y vertiginosamente. Lo peor es que parece que esa caída no nos importara.