Dieron inicio los Talleres de Seguila

En el atardecer de la víspera se llevó a cabo el primer taller del Programa Seguila Igual, en el Jardín Materno Infantil Municipal Nº 1 “Margarita Boschetto”. Esta es una de las tres líneas de acción que propone esta iniciativa de acompañamiento a la trayectoria educativa secundaria de estudiantes que son mamás o papás jóvenes.Además, incluye un cupo de hasta un 10% de la matrícula en los Jardines Maternales Municipales, que ya fue entregado, y una línea de asignación de becas para estudiantes que no tengan quien cuide a sus hijos y/o no puedan pagar Jardines Maternales privados para poder continuar con sus estudios.Como bien expresó la secretaria de Educación, Mariana Andereggen: "Este es un programa que trabaja para igualar derechos y oportunidades: busca garantizar que terminen la escuela secundaria todos aquellos jóvenes que están en riesgo de abandono por haber sido mamás o papás. Queremos que el Estado esté cerca para que el cuidado de los hijos no sea un impedimento a la hora de finalizar sus estudios y seguir adelante con sus propios proyectos de vida".Tras una extenso período de pre inscripción, y un proceso de atención y pre-selección caso por caso, fueron 27 las estudiantes que quedaron seleccionadas para esta primera etapa de programa. Son todas mujeres, y las edades van de los 15 a los 24 años. Es importante destacar que gracias a esta atención personalizada, se pudieron atender y responder a todas las personas que se inscribieron, que fueron más de 70. Incluso muchos de los casos han sido derivados a otros programas de acompañamiento a la educación, más adecuados para sus situaciones particulares.Los talleres se desarrollarán todos los meses en el Jardín Nº 1 y contarán con un espacio exclusivo para el cuidado de niños y niñas, a cargo de docentes de nivel inicial.Este primer encuentro incluyó una ronda de presentación y una primera instancia participativa para conocer las situaciones, necesidades e inquietudes de las jóvenes.Recordamos que, los tópicos propuestos para los encuentros venideros giran en torno a 4 ejes, que serán acordados y adaptados con las propias participantes: Nuestra palabra (dinámicas de escritura, expresión y comunicación), Nuestro futuro (orientación vocacional y laboral, reflexión sobre la construcción de un proyecto de vida a futuro), Nuestros derechos (derechos conquistados por la mujer, su implicancia social e histórica; empoderamiento; asesoramiento legal y jurídico sobre cuestiones prácticas en relación a cómo reclamar, ejercer y reivindicar estos derechos) y Nuestra salud (charlas a cargo de profesionales; información y reflexión en relación al cuidado del cuerpo, la crianza y la educación sexual integral, entre otros temas).Cabe recordar que, este proyecto se gestó de manera conjunta con el equipo de Jefatura de Gabinete, a partir de los casos que se acercaban en busca de apoyo a distintos equipos sociales y educativos del municipio y de los datos que arrojó el relevamiento socio-económico realizado por el ICEDeL en el año 2017.Coincidentemente, en distintas iniciativas que fomentan la participación democrática de estudiantes secundarios como "Concejo Joven" y "Diputados por un Día", la necesidad fue visualizándose en las propuestas de los mismos jóvenes, quienes proponían proyectos para acompañar las trayectorias de sus compañeros atravesados por la maternidad y la paternidad.Quienes deseen conocer más acerca del Programa pueden acercarse a las oficinas de la Secretaría de Educación (Sarmiento 550) o comunicarse telefónicamente al 504333, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 13.