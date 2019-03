Suspensión de servicios municipales

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En un informe de prensa, difundido en la víspera, la Municipalidad local hizo saber que se suspenderán los servicios municipales de hoy, martes 26 y mañana, miércoles 27 de marzo, debido a la adhesión de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe (Festram) al paro anunciado.

Se destaca que no habrá recolección de residuos, por lo que se ruega no sacarlos a la vía pública o acudir a los puntos limpios distribuidos en distintos lugares de la ciudad.

También, se recuerda que no habrá clases en los jardines municipales, así como tampoco en el Liceo Municipal.



Licencia de conducir

Con respecto a Punto Gob 280, cabe aclarar que aquellos que hayan solicitado previamente un turno para tramitar la licencia de conducir, deberán acudir en el horario pactado con normalidad.

Por dudas y consultas, podrán contactarse al Sistema de Atención al Ciudadano (SIAC), 147.