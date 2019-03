Esta sí es una semana clave

Ben Hur empezará este martes a trabajar de cara a la que es hoy el partido más importante del torneo Regional Amateur, el programado para el domingo en Santa Fe ante Cosmos F.C.. El equipo de Carlos Trullet necesitará de una victoria para quedarse con el tercer lugar de la Zona 3 Región Litoral Sur, y de tal modo la clasificación, sin tener que depender del resultado del encuentro que se registre entre 9 de Julio y Libertad de Sunchales. El horario seguramente se confirmará de manera unificada, entre las 16 y 16:30 horas.Ben Hur llega sufriendo a esta última fecha producto de su serie de cinco partidos sin victorias que comenzó en la primera rueda, con la derrota en San Justo. El sábado completó justamente una rueda sin sumar de a tres.No pocos pensaban antes de comenzar el campeonato que Ben Hur no iba a sufrir para clasificarse entre los tres primeros y que el principal desafío en esta primera fase pasaría por pelear el primer puesto con Libertad. Sin embargo, después de aquellas dos victorias iniciales todo se fue complicando y tras la floja producción reciente contra Colón en el "Néstor Zenklusen", sumado a algunas bajas, Ben Hur tendrá que apelar quizás más a la actitud que al juego en sí (que no lo viene teniendo) para traerse el pasaje a la segunda ronda. Además, todo hace indicar que su rival también buscará el triunfo para pugnar por la clasificación, si el Tribunal le da la razón ante la protesta por la mala inclusión del jugador de Libertad, Rafael Blasco, en el último cotejo.AUTOCRITICADespués del empate del sábado, Carlos Trullet reconoció que “indudablemente estamos jugando mal. Hicimos un buen partido defensivo pero no tuvimos claridad. Si bien generamos en 90 minutos 3 o 4 situaciones caras, no alcanza para ganar un partido ante un rival difícil".A priori no fueron tantas las situaciones claras, pero en líneas generales el concepto es válido para el momento benhurense.UNA VUELTA ESPERADASi bien no venía en buen nivel hasta la expulsión en el partido ante Libertad, que esté en condiciones de regresar Gabriel Giacopetti el domingo es un dato alentador para el Lobo.Sin embargo, habrá que esperar en el transcurso de la semana la evolución de Santiago Paz, que salió en el segundo tiempo ante Colón con un fuerte golpe arriba de uno de sus tobillos. Asimismo, está confirmado que Leandro Sola tiene cuatro tarjetas amarillas y podrá estar en Santa Fe.