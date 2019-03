Servicios en estos dos días de paro

Con motivo de una medida dispuesta por el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, se informa el cronograma de servicios públicos para hoy y mañana será de la siguiente manera:

Recolección Domiciliaria: Hoy no habrá servicio de recolección domiciliaria de residuos. Volvemos a sacar los residuos mañana por la noche, con los biodegradables.

Minibuses: No habrá servicio de minibuses en estos dos días. Las 5 líneas de transporte público volverán a circular el jueves 28.

ZEC: No se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado ni hoy ni mañana. El sistema volverá a funcionar el jueves 28.

Cementerio: el Cementerio Municipal estará abierto al público, mientras que la Administración permanecerá cerrada. Vale aclarar que habrá una guardia mínima en caso de sepelio.

ERC: La Estación de Residuos Clasificados permanecerá, volviendo a la actividad el jueves 28.

Complejo Ambiental: El Complejo Ambiental Rafaela no abrirá sus puertas tampoco, retomando el jueves.

Boleto Educativo: Quienes posean turnos otorgados para realizar el trámite de obtención del Boleto Educativo Gratuito los días martes 26 y miércoles 27 podrán realizarlo otro día de acuerdo a las posibilidades de cada beneficiario.

Rafaela en Acción: El dispositivo integral de servicios Rafaela en Acción ubicado en la Plaza de La Paz de barrio Guillermo Lehmann no funcionará en estas jornada de paro, retomando sus actividades el jueves 28.