El TZ puso primera en Rafaela

El Turismo Zonal Santafesino (Fiat 600, Fiat 1100, Fiat 128, TZ 1600 y TC 4000) dio comienzo este fin de semana a su temporada 2019 en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo de Atlético de Rafaela. El programa mecánico se enmarcó en los festejos que lleva a cabo Atlético de Rafaela para recordar los 100 años de la primera competencia automovilística organizada por la institución, el 25 de mayo de 1919.En esta oportunidad, los Fiat 600 y la categoría 1100 realizaron su evento con pilotos invitados. Además, entre las novedades más importantes, estuvo el retorno del TC 4000 a modo de presentación con varios pilotos presentes.En TZ 1600 se impuso Teo Zehnder, en TC 4000 TZ triunfó Brian Pfafen en su regreso a la categoría, mientras que en Fiat 128 TZ el ganador fue Diego Melchiori y en Fiat 1000 triunfó Edgardo Guibert. En tanto, el Fiat 600 TZ y el 600 TZ equipado con motor de 1.100 cc disputaron dos competencias, una con pilotos invitados y la restante a cargo del titular del auto.Cabe consignar que el TZ tiene pactado un campeonato con 9 carreras, visitando los autódromos de Rafaela, Paraná y San Jorge. Cada categoría, Fiat 600, Fiat 1100, Fiat 128, 1600 y TC 4000, tendrán 3 competencias con pilotos invitados, quienes también disputarán un torneo aparte consagrando a los campeones. La próxima fecha, segunda del calendario, será el 20 y 21 de abril en Paraná. A continuación detallamos los resultados que se registraron este domingo en el circuito local:El Fiat 600 realizó su primera competencia con pilotos invitados, siendo José Elias y Gonzalo Lazzarotto los ganadores luego de la 2 finales. La primera final quedó para Leandro Cantelli con el auto de Franco Lemos, seguido por Federico Crocci, Luis Rodriguez, Juan Pablo Gómez, Diego Bragagnini y José Elias.La segunda final fue para alquilar balcones, con 4 autos luchando por el liderazgo, intercambiando posiciones en un trencito que giraba a ritmo de récord. Finalmente Gonzalo Lazzarotto se impuso a su motorista, José María Ceratto, solo por la trompa. tercero llegó José Andrieri a solo 2 décimas del ganador. Franco Lemos sobre el final se retrasó llegando en la cuarta posición. Nahuel Buch y Santiago Colli completaron los 6 mejores.El piloto de Humboldt, Teo Zehnder, logró su primera victoria dentro del TZ 1600, siendo también la primera dentro del automovilismo para el múltiple campeón de Karting. Teo (F.UNO), ya había mostrado sus cartas en cada salida a pista. logrando la pole por delante del campeón Marcelo Dalmazzo, (UNO) y Tomas Dalmazzo (CORSA). En la serie se impuso Teo Zehnder seguido de Nicolás Donati y Marcelo Dalmazzo. La final fue un mano a mano entre los representantes de Humboldt, Teo Zehnder y Lautaro Meyer, quienes brindaron un espectáculo fuera de serie. Teo Zehnder finalmente se llevó la victoria por apenas 92 milésimas por delante de su coterráneo y amigo Lautaro Meyer, quien como es costumbre en su familia, presentó un Fiat Palio impecable. Detrás arribó Nicolás Donati (UNO), Alexis Finos, (VW GOL), Marcelo Dalmazzo (UNO) y Román Debórtoli (UNO) en los 6 mejores lugares.Los 128 brindaron un magnífico espectáculo, en el cual se impuso Diego Melchiori, quien aprovechó muy bien la herramienta que le entrega Mauro Ivaldi (chasis) y Hernán Bonvin (motor). La pole quedó en manos de Diego Melchiori, seguido de Nicola Verti, Marcelo Panayotti y Nicolás Donnet, los 4 en apenas 19 centésimas. La serie no se definió hasta la misma bajada de bandera, imponiéndose Diego Melchiori por delante de Marcelo Panayotti y Guillermo Carrel, los 3 en 4 décimas. La final fue también para el piloto de Santo Tomé, Diego Melchiori, quien promediando la carrera logró hacer una pequeña diferencia que la aprovechó muy bien hasta el banderazo final. Detrás Guillermo Carrel pudo definir a su favor la lucha con Martín Rossi y Marcelo Panayotti quienes intercambiaron posiciones hasta el mismo momento de finalizar la carrera. Detrás en otra apasionante lucha, Nicola Verti prevaleció por delante de Nicolás Donnet. Los 128 presentaron 11 máquinas, tres pilotos más habían confirmado su presencia pero no llegaron a terminar sus autos (“Nito” Vicentini, Brian Capovilla y Cristian Chiapello). Otros 3 pilotos ya están confirmados para la próxima carrera. El 128 está en la puerta de un gran año.El TC4000 retorno a los TZ, luego de algunas reuniones realizadas durante el verano, en la que participaron varios pilotos que fueron protagonistas de la misma años atrás. Este fin de semana se dio el puntapié inicial en pista. 4 pilotos se hicieron presentes con autos mostrando muy buen nivel, y otros varios caminaron los boxes confirmando que están ultimando sus maquinas para estar en Paraná, sumando y poniendo ya en marcha a la categoría insignia del TZ. La parte deportiva estuvo en segundo plano, no se habla de reglamento, no hay exigencias, todo pasa por refundar con cimientos firmes a la histórica categoría. La muy buena predisposición mostrada por los presentes y futuros pilotos, hace presagiar un futuro exitoso. En la final se impuso Brian Pfaffen con Dodge, fue segundo Miguel Meyer con Ford Falcon y tercero Alvaro Cagliero con Chevrolet.Primer puesto, Edgardo Guibert; segundo Martín Lemos y tercero Raúl Forni.