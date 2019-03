"Hay mucho trabajo"

Mucho se habló en la previa del futuro de Carina Visintini, que en su momento, estuvo cerca de Mauricio Basso, que comenzaba a hacer su campaña dentro del bloque. Pero, y casi al cierre de la lista,. la actual concejal se sumó a esta candidatura de Bonino, ocupando el primer lugar dentro de la lista de concejales. "Hubo todo un trabajo de un año de construcción, no sabíamos si íbamos a terminar en una interna o no, no había decisiones tomadas hasta último momento. Yo quería poder renovar la banca, encabezar la lista y surgió esta postura de Lalo de ir por la intendencia y de acompañarlo. Fue un trabajo en equipo", expresó ayer Visintini al ser consultada por su decisión.