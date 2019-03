Fiat Chrysler llama a revisión 863 mil autos tras exámenes ambientales

El grupo automotor Fiat Chrysler (FCA) aceptó llamar a revisión 863.000 vehículos en Estados Unidos tras pruebas sobre sus emisiones contaminantes, anunció la agencia encargada de la protección del medioambiente en el país (EPA).Esa decisión "es el resultado de exámenes sobre las emisiones (de gases contaminantes) llevados a cabo por la EPA y de pruebas realizadas por FCA, de acuerdo con la reglamentación", indicó la agencia en un comunicado.El fabricante de automóviles italo- estadounidense insistió en que esa llamada a revisión "no tenía ninguna implicación sobre la seguridad" y "no estaba vinculada a ninguna multa". "El problema fue descubierto por FCA durante las pruebas de emisiones de uso de rutina y se informó a la agencia. Comenzamos a contactar a los clientes afectados el mes pasado para informarles sobre las reparaciones necesarias, que se proporcionarán sin cargo", dijo la compañía.Tras largos meses de conversaciones acaloradas, Fiat Chrysler aceptó en enero pagar hasta 515 millones de dólares a distintas autoridades estadounidenses que acusaban a la compañía de haber equipado más de 100.000 vehículos con un programa destinado a falsear sus pruebas sobre emisiones contaminantes.Para poner fin a las acciones judiciales, el grupo también se comprometió a llamar a revisión esos vehículos para ajustarlos a las normas ambientales. Esa decisión afecta a los modelos Dodge Journey, Dodge Avenger, Dodge Caliber, Jeep Compass/Patriot y Chrysler 200 fabricados entre 2011 y 2016, los cuales serán revisados en varias fases durante este año, empezando por los vehículos más antiguos.La Agencia de Protección Ambiental dijo que la retirada se realizará en fases este año debido a la gran cantidad de vehículos involucrados y la necesidad de encontrar suministros de convertidor catalítico.La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) dijo que se deben reparar 50.000 vehículos en California, o que los conductores "no podrán registrar sus vehículos".California y Fiat Chrysler dijeron que los vehículos emiten contaminación por óxido de nitrógeno (NOx) por encima de los límites reglamentarios y que los propios datos y resultados de las pruebas de Fiat Chrysler confirmaron que los convertidores catalíticos de estos vehículos estaban funcionando mal.Las emisiones de NOx en California son un importante contribuyente al ozono ambiental y a la contaminación de partículas finas, que se asocia con visitas a la sala de emergencias de asma, mayores hospitalizaciones debido a enfermedades crónicas del corazón, los pulmones y otros problemas de salud graves, dijo CARB.Fiat Chrysler sustituirá gratuitamente elementos del convertidor catalítico, un dispositivo que reduce la nocividad delos gases del tubo de escape. Tras el anuncio de la EPA, las acciones del grupo en la bolsa de Nueva York cedieron un 1% hasta los 14,34 dólares.