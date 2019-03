Goleó Talleres

Casi sin despeinarse, Talleres selló el boleto y se metió en 16avos de final de la Copa Argentina. Sí: este lunes, el equipo de Vojvoda aplastó 5-0 a Laferrere y consiguió avanzar de instancia de la mano de Sebastián Palacios, quien clavó tres goles (Dayro Moreno y Ramírez anotaron los dos restantes). Ahora, irá contra Banfield. Efectivamente, a la T no le costó demasiado deshacerse de las intenciones de lucha del club de la Primera C. Tanto fue así que, apenas pasada la media hora de juego, ya estaba 2-0 arriba en el marcador (el colombiano abrió el resultado y el Tucu amplió la ventaja). El segundo tiempo fue todo cordobés: Palacios aumentó la cuenta, Ramírez sentenció el marcador y el propio tucumano le bajó la persiana a siete minutos del cierre. De esta manera, Talleres pasó por encima a Lafe (es dirigido por el ex DT de 9 de Julio, Norberto D’Angelo, con 47 puntos está tercero en la Primera C, a cuatro del líder Dock Sud) y dio un paso más en la Copa Argentina.