A pensar en Libertad

Luego de haber tenido fecha libre, 9 de Julio comenzará a prepararse este martes con vistas al encuentro del próximo domingo como local ante Libertad de Sunchales, por la última fecha de la fase clasificatoria de la Zona 3 de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur. Luego de los resultados que se registraron el último sábado, y atento a lo que suceda con el fallo del partido entre el Cañonero y Cosmos que saldrá este jueves, donde los sunchalenses podrían perder los 3 puntos por la mala inclusión de un jugador, el León rafaelino se vio bastante favorecido y mantiene posibilidades de avanzar entre los 3 primeros, pero dependerá fundamentalmente de lo que suceda con el encuentro entre Cosmos y Ben Hur. Ante este panorama, siempre y cuando se le den los 3 puntos al elenco santafesino, no hay equipos eliminados y el “9” necesitará ganarle a Libertad -necesitaría 1 punto para quedarse con el primer lugar y evitar una fase- y que la BH no le gane a los santafesinos para clasificar en el tercer lugar.En cuanto a lo deportivo, el domingo Marcelo Werlen utilizó a gran parte del plantel superior en la victoria ante Atlético en el clásico liguista y esperará contar para el trascendental compromiso del fin de semana con algunos elementos importantes que no pudieron ser utilizados por sendas lesiones en los últimos compromisos, como Kevin Acuña, quien sufrió una fractura de tabique nasal, y el volante Miguel Monay, ausente por un largo corte -le hicieron 7 puntos de sutura- en una de sus piernas. Igualmente, el DT podría repetir el mismo equipo que en el último partido por el TRA le ganó como visitante a Cosmos por 2 a 1, donde la imagen y la actitud mostrada fue realmente muy interesante, de lo mejor en el certamen.Libertad 15 puntos (clasificado); Colón SJ 12 (clasificado); Ben Hur 9; 9 de Julio 8; Cosmos 5 (eliminado).Libertad: 12 puntos (clasificado); Colón SJ 12; Ben Hur 9; 9 de Julio y Cosmos 8.