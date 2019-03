La prueba final antes de Brasil

En medio de este mar de dudas que baña las redes del fútbol argentino; la única certeza es que el partido de esta tarde en el norte de Africa, será el último antes del comienzo de la Copa América a disputarse en Brasil desde el 17 de junio próximo.Como se advertirá, tampoco se cumplirá en esta oportunidad, el viejo anhelo de todo seleccionador, ya que no habrá mucho margen para trabajar sistemas y sociedades y los jugadores que escoja Lionel Scaloni, se encontrarán unos días antes del debut ante los Cafeteros.Estas incomodidades y porque no decirlo, desventajas comparativas con equipos de punta, también la están sobrellevando Eduardo Berizzo, nuevo entrenador de Paraguay o Carlos Quiroz, elegido hace poco en reemplazo de José Pekerman en Colombia, sin embargo, los grandes aspirantes a jugar las finales del centenario torneo sudamericano, han recorrido el camino de la renovación, sin la traumática fórmula de AFA y ajustan por estas horas, detalles de la sintonía fina.Claro que no todo debe ser medido por la vara estricta de los resultados imperativos; Brasil, por ejemplo, no pudo derrotar en Portugal a Panamá el viernes y su producción fue objetada por la prensa y parte de la afición verde amarela y aún ganando, tampoco pudo seducir demasiado Uruguay que derrotó a Uzbekistán 3 a 0, ante la débil oposición de los asiáticos. Sin embargo estos equipos a quienes podríamos agregar a Perú, que le ha renovado la confianza a Ricardo Gareca y Venezuela que el viernes demostró tener recursos humanos muy interesantes y buen pulso de su técnico Rafael Dudamel, se encuentran en una fase de evolución, muy alejada de las improvisaciones domésticas.De manera que el relevamiento individual con el que Scaloni regresará al predio de Ezeiza, después de estos minutos de fútbol internacional, estarán acompañados por la relatividad de esas notas de concepto y el agravante del poco tiempo para tomar medidas que los reviertan.A pesar de este panorama poco alentador, hay señales mucho más preocupantes que amplían la grieta entre lo que debería ser y lo que son y en este sentido, el responsable técnico ha visto desplomarse sus acciones en las últimas horas, sin que estos encuentros clarifiquen el escenario de cara a las exigencias que se avecinan.En el partido ante Marruecos, Argentina presentará a Esteban Andrada en un puesto que se ha convertido en una verdadera obsesión para los entrenadores; después del final del reinado de Sergio Romero, una década después, los arqueros desfilaron sin solución de continuidad.A menos de un año del mundial de Rusia, el desfile fue incesante y con escasas oportunidades consistentes para casi todos. Wilfredo Caballero, Franco Armani, Agustín Marchesin y ahora, el arquero de Boca, que por talla y solidez, se impuso para esta convocatoria.Es compleja la tarea de un seleccionador en tiempos de un necesario recambio, acompañado por la carencia de valores estelares de las actuales camadas. Quizás sea este el único puntal que le queda para sostenerse con argumentos, al joven técnico nacional, frente a la falta de resultados.No obstante en la elección del plantel y en la decisión de los titulares, “la musiquita crece desde el pie” dice el cantor popular y aquí Scaloni, no ha tenido empatía con ningún arquero y a semanas de la Copa América sigue promocionando las ofertas para ese puesto.En otros sectores del equipo y después de su error táctico frente a Venezuela, regresará a la línea de cuatro en el fondo y solo mantendrá a apenas tres de los once titulares del encuentro frente a la Vinotinto: únicamente Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Lautaro Martínez repetirán en la formación albiceleste, destacándose el retorno a Paulo Dybala entre los hombres más adelantados.Más allá del encuentro puntual frente a Marruecos, Scaloni especificó que en su cabeza ya tiene definida gran parte de la lista de cara a la próxima Copa América de Brasil: "Creo que tenemos más o menos encaminada la lista para la Copa América. Debemos trabajar para que los jugadores no se sientan atraídos todo el tiempo por buscar el pase a Messi. Tenemos encaminado el 80 por ciento de la lista de la Copa América, nos faltan 3 o 4 lugares para definir".La AFA recibirá apenas medio millón de Euros por esta presentación en tierras africanas, la mitad de los ingresos estipulados por la ausencia de Lionel Messi; esta dependencia económica que, evidentemente incide en el calendario internacional, es otro factor que no coopera con el diseño de un proyecto robusto.En Tánger, bella ciudad costera ubicada en el estrecho de Gibraltar, ya hablan de otra mancha más para una gestión como la del Chiqui Tapia, que se ha encargado de convertir la mejor marca nacional en algo poco serio.Esperaban por Messi y en cambio, llego un equipo con escasa relevancia internacional (excepción de Dybala), sin glamour y desacreditado por los últimos antecedentes, que va a utilizar los 90 minutos, como un nuevo banco de pruebas.Un estado permanente, una forma de vida.