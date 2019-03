El dólar sigue hacia arriba

BUENOS AIRES, 26.- A pesar de una nueva suba de tasas, que ya se muestra ineficaz, el dólar sumó ayer su quinta suba consecutiva y quedó al borde de los $43. A contramano de la mayoría de las monedas de la región, el tipo de cambio minorista subió 13 centavos a $42,99 en el promedio de los bancos de la city que elabora el BCRA y el mayorista avanzó 28 centavos a $42,08.Por otra parte, la compra de dólares por parte de individuos bajó a U$S 950 millones en febrero, un 55% menos que en igual mes del año pasado, debido a una baja en la demanda por atesoramiento, explicó hoy el Banco Central de la República Argentina en su informe de Evaluación del Mercado de Cambios y Balance Cambiario."La demanda neta de moneda extranjera de Personas humanas, que había aumentado los últimos dos meses, mostró una reducción, alcanzando U$S 950 millones (-55% interanual)", indicó la entidad y agregó que "esto se explica, principalmente, por la menor compra de billetes para atesoramiento. Además, aumentó el número de vendedores de billetes, al tiempo que cayó el número de comprados".De este total sólo el 42,73% fue adquirido por clientes de bancos. "Durante febrero, los clientes de entidades compraron en el mercado de cambios U$S 406 millones", señaló el trabajo.El informe detalla que un total de 660.000 personas vendieron billetes en el mercado de cambios, un 75% más con respecto al mismo mes de 2018 (380.000 personas); mientras que 920.000 individuos compraron billetes, una disminución de unos 350.000 clientes con respecto a enero de 2019.Como es habitual, las operaciones con billetes de individuos se concentran en los estratos inferiores de monto: en febrero, el 69% de las ventas brutas y el 67% de las compras brutas fueron realizadas por individuos que operaron por montos inferiores a U$S 10.000. Los vendedores tuvieron ventas brutas per cápita de U$S 1.025, mientras que las compras brutas per cápita fueron de U$S 1.286.Los movimientos de los individuos relacionados con servicios, en particular “Viajes y otros pagos con tarjetas”, totalizaron egresos netos por unos U$S 450 millones, que registraron una salida neta de U$S 470 millones, mostrando una caída interanual de 44% en los gastos de los viajeros.