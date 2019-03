Ramos Padilla dijo que no le "preocupa la denuncia" del gobierno en su contra

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla aseguró ayer ante el Consejo de la Magistratura que no le "preocupa la denuncia" que tiene en su contra en ese organismo, presentada por el Gobierno por presunto mal desempeño en sus funciones.Fue durante una audiencia de la comisión de Selección a la que Ramos Padilla se presentó para competir por un puesto en un tribunal de La Plata. "No me preocupa la denuncia, ahora estoy enfocado en el concurso", aclaró el juez al comenzar el encuentro con los miembros del Consejo.En la sala estuvieron presentes los consejeros Alberto Lugones, Pablo Tonelli, Juan Mahiques y Juan Manuel Culotta, y luego se sumaron Diego Molea y Graciela Camaño.El magistrado fue entrevistado por los integrantes del organismo luego de haber quedado primero en el concurso para cubrir el juzgado federal 1 de La Plata, que tiene competencia electoral.Este cargo está vacante desde el 2014, cuando falleció su entonces titular, el juez Manuel Blanco, y desde entonces el trabajo del tribunal fue realizado por sucesivos subrogantes.La audiencia de este lunes es el paso previo que hace el Consejo antes de formular la terna con los tres candidatos finales y entregársela al Gobierno para que elija entre esos aspirantes al que considere mejor.Durante su exposición, Ramos Padilla resaltó que la función que debería cumplir un juez electoral es la de respetar el voto popular y adelantó que le gustaría que en las próximas elecciones haya partidos políticos que presenten listas integradas solamente por mujeres.Además, opinó que la causa contra Cambiemos por supuestos aportantes faltos en su última campaña, al igual que todas las denuncias de este estilo, deberían ser tramitadas en la justicia electoral y no en la penal federal.La semana pasada, el Gobierno presentó ante el Consejo de la Magistratura una denuncia contra Ramos Padilla por presunto mal desempeño en sus funciones, al considerar que hay un mal manejo en la causa en la que se investiga si el supuesto abogado Marcelo D Alessio extorsionó a un empresario agropecuario.