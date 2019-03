Piden historia clínica de Florencia Kirchner

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El fiscal federal Diego Velasco le pidió ayer a la defensa de Florencia Kirchner que en un plazo de 30 días presente la historia clínica completa y una fecha posible de regreso de Cuba, donde se está realizando un tratamiento médico por un cuadro de estrés postraumático y un linfedema ligero en sus piernas.La defensa de la hija de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, había presentado un resumen de la historia clínica de Florencia y un pedido para que sea autorizada a permanecer 45 días más en Cuba, sobre lo cual el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) no resolvió aún si dará curso a esa solicitud.En ese marco, el fiscal pidió que en 30 días presenten ante el tribunal todos los estudios finalizados y la historia clínica y una fecha probable de regreso al país de Florencia Kirchner.Para la fiscalía, el certificado médico presentado por el abogado Carlos Beraldi, en el que se indicaba que Florencia padece de un "trastorno de estrés postraumático" y no está autorizada a viajar es solo un resumen, por lo que requirió que se complete la información.El TOF 5 le había concedido plazo hasta fin de mes para permanecer fuera de Argentina pero ante este nuevo pedido para prolongar su estadía en Cuba y continuar con su tratamiento, el juez Daniel Obligado dio intervención al Cuerpo Médico Forense para peritar el certificado que presentó la defensa para justificar su pedido.Los especialistas señalaron que necesitan ver la historia clínica completa cuando los estudios finalicen y que hasta tanto eso ocurre es recomendable que no viaje en avión por los padecimientos que tiene y porque se está realizando estudios.Así también se habían pronunciado los médicos cubanos que tratan a la hija menor de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.