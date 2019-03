Martes a puro fútbol

Este martes será especial, tendrá un sabor a fin de semana ya que partidos para todos los gustos durante todo el día.Si bien se va a sentir la ausencia de Lionel Messi, el plato fuerte es el partido de la Selección Argentina ante Marruecos, que arranca a las 16 en el estadio Ibn Batouta de Tánger (TyC Sports). Y además, habrá amistosos internacionales (con jugadores de la Superliga y técnicos argentinos en los bancos), Sub 17 y siguen las Eliminatorias Europeas rumbo a la Euro 2020.07.30hs Japón vs Bolivia, 08.00hs Corea del Sur vs Colombia, 16:45hs (DIRECTV Sports), República Checa vs Brasil, 20.55 hs (ESPN 2) Estados Unidos vs Chile, 21.00hs (DIRECTV Sports) Perú vs El Salvador, 23.00hs México vs ParaguayEn lo que respecta a competencias oficiales, la Sub-17 de Pablo Aimar (viene de ganarle 2-1 a Colombia) hace su tercera presentación en el Sudamericano Sub 17 ante Paraguay (21:30, por TyC Sports). Y por otro lado, finaliza la segunda fecha de las Eliminatorias Europeas con dos encuentros que sobresalen: Malta-España e Italia-Liechtenstein (ambos 16:45 por DIRECTV Sports). También jugarán: Armenia vs Finlandia, Noruega vs Suecia.