Quilmes no levanta

Quilmes no pudo quebrar ayer la resistencia de Brown de Adrogué en el estadio Centenario, igualaron 0-0 y el Cervecero continúa en zona de descenso. En el partido, correspondiente a la vigésimo primera fecha de la Primera B Nacional, el local fue superior y dispuso de varias chances clarísimas, pero cuando no fue el arquero Martín Ríos, fueron los defensores rivales o la mala puntería en el último toque lo que le faltó para mover el marcador.

Brown, que terminó con diez por la expulsión de Enzo Ortiz, se dedicó a esperar, sobre todo en el segundo tiempo, y pareció cómodo con el punto que le permitió llegar a las 33 unidades para afianzarse en zona de reducido por un ascenso a Primera División.



Todos los resultados de la fecha 21 que culminó anoche: Instituto 0 - Los Andes 1, Arsenal 3 - Gimnasia Mza. 1, Chacarita 3 - Brown (PM) 1, Temperley 2 - Atl. de Rafaela 1, Santamarina 1 - Central Córdoba 2, Dep. Morón 1 - Nueva Chicago 1, Ind. Rivadavia 0 - Ferro 1, Gimnasia (J) 0 - Almagro 1, Agropecuario 0 - Villa Dálmine 0, Mitre 3 - Olimpo 4, Def. de Belgrano 1 - Platense 2, Quilmes 0 - Brown (A) 0. Libre: Sarmiento Junín.



Próxima fecha (22°): Viernes 29/03: 22.00 hs. Central Córdoba vs Instituto. Sábado 30/03: 13.05 hs. Los Andes vs Temperley, 15.05 hs. Chicago vs Ind. Rivadavia, 16.00 hs. Almagro vs Santamarina, 17.05 Dálmine vs Arsenal. Domingo 31/03: 15.00 hs. Ferro vs Quilmes, 16.00 hs. Gimnasia Mza. vs Def. de Belgrano, 16.00 hs. Olimpo vs Chacarita, 16.00 hs. Brown (PM) vs Morón, 20.00 hs. Atlético de Rafaela vs Mitre de Santiago del Estero. Lunes 01/04: 15.30 hs. Brown (A) vs Sarmiento, 21.05 hs. Platense vs Gimnasia (J).