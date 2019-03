Castellano se reunió con jóvenes desarrolladores de videojuegos

Este lunes, el intendente Luis Castellano se reunió con Leandro Baggini y Florencia Addari, creadores de la empresa desarrolladora de videojuegos local “Cosmo Game Studio”. Dicho encuentro se originó a partir de un mensaje que el joven estudiante de Arquitectura de 26 años le envió al mandatario vía twitter comentando que había participado de reuniones con representantes del gobierno nacional por esta temática del sector de su emprendimiento.A raíz de este mensaje, Leandro fue contactado por empleados del municipio para conocer un poco más su trabajo, el área en la que se especializa y encontrar puntos de acuerdo para realizar acciones en conjunto: “Desarrollo videojuegos hace 5 años. Actualmente estamos trabajando en videojuegos para PC, dispositivos móviles y web. Nuestro público objetivo va desde los 25 hasta los 30 años”, comentó Baggini.“Arrancamos en una casa como todos y una vez que pudimos solventar más gastos, teníamos que crecer y nos instalamos en un local de bulevar Roca 882. En estos momentos exporto mi producto a Rusia y Estados Unidos”, comentó el joven.También dijo que “el primer año solo se trabajó con clientes locales y después de ahí empezamos a exportar porque la industria se maneja así. Los enlaces los hacemos nosotros, de ahí la importancia de misiones comerciales, misiones inversas y desde acá tratar de buscar al cliente. Nosotros no brindamos servicios sino que ofrecemos un producto. Entonces es salir al mercado a tratar de localizarlo y de exponer el producto para poder venderlo”.ACOMPAÑAMIENTODEL ESTADO LOCALUna vez finalizada la reunión, el intendente Luis Castellano manifestó: “La verdad, me quedé gratamente sorprendido por la forma y el paradigma con el que ellos han encarado este emprendimiento. El esfuerzo, la mirada y la proyección al presente y futuro es realmente impresionante”.“Podemos lograr una vinculación sumamente importante y establecer una sinergia con la Universidad Nacional de Rafaela que ofrece la licenciatura en esta temática donde Leandro, además, trabaja como profesor de una cátedra. De hecho tres alumnos que están estudiando la carrera de videojuegos ya están trabajando en la empresa. Nosotros como Estado local debemos acompañar y potenciar este entorno en lo que es una nueva mirada y paradigma de la producción”. Detalló Castellano.También dijo que “la disrupción de la tecnología, las nuevas maneras de vincularse con el mundo, los nuevos empleos. Esto me parece que es trascendental para el futuro de Rafaela. Así que estuvimos dialogando sobre cómo pueden empezar a vincularse con aquellos que quieren pensar cómo exportar en la ciudad”.Por otro lado, habló de la importancia de “construir juntos esta nueva matriz productiva y educativa que demanda estar en la punta del desarrollo, que Rafaela y la región sigan estando en ese lugar que demanda el mundo. Esta industria del videojuego es parte del presente y del futuro. Y es una industria de jóvenes. Tanto Leandro como Florencia y los chicos que trabajan en su empresa son jóvenes y tienen una cabeza en donde se valora la creatividad y la innovación”.Uno de los primeros acuerdos que se logró en la reunión es la participación de Leandro en el programa municipal Rafaela Exporta y en el Congreso de Comercio Exterior que se desarrollará en el mes de mayo “para contagiar las ganas y la forma de trabajar de estos jóvenes para los que estén interesados en incursionar en el mercado de videojuegos”.