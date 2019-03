Golpean y le roban a una vecina de barrio Italia

El sábado por la mañana se registró un robo violento en una vivienda de calle 14 de Julio al 1.400, en barrio Italia. Según explicó Blanca en el noticiero Somos Noticias de Cablevisión, cuando terminaba de efectuar tareas domésticas y se disponía a cerrar la puerta de ingreso de la casa ingresaron dos jóvenes que rápidamente la golpearon y la arrojaron contra el piso, a la vez que iniciaron la búsqueda de objetos de valor.Blanca dijo que momentos antes se había ido una sobrina al igual que su marido porque "sino no sé qué podría haber pasado". Posteriormente, fue llevada hasta el dormitorio donde le entregó los $ 300 que tenía y luego quedó encerrada en esa habitación luego de ser golpeada.Cuando los delincuentes abandonaban la vivienda con dinero, una garrafa y otros elementos, un vecino advirtió la situación y los empezó a seguir aunque no logró atraparlos."Siento impotencia", dijo Blanca entre lágrimas al recordar los detalles de robo que sufrió en su casa. "Ya entraron dos veces a robar, pero en esas ocasiones no estábamos en nuestra vivienda", añadió.