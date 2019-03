Murió madre de joven asesinada por policía que trabajaba en Rafaela

En diciembre pasado, Mercedes Chávez contó que padecía una grave enfermedad, y que el crimen de su hija (Sahira Sayago) había desmejorado su estado anímico y de salud.

Fue en una entrevista realizada en estudios de FM Ceres, segun recordó el sitio online Ceres Diario, y con la muerte de la mujer una pequeña se quedó sin madre y abuela en poco tiempo.

TIEMPO DE MEMORIA

Se recuerda a Mercedes Chávez realizando marchas y levantando la bandera de búsqueda de la condena del autor del homicidio de su hija.

La Justicia todavía no definió la situación del imputado Franco Fernández (25), el policía que mató de tres disparos a Sahira Sayago (20) en presencia del hermano menor de la joven, que se encontraba en la puerta de la vivienda donde se desató la tragedia.







La pareja contaba con un bebé de tan solo tres meses de edad, quien quedó al resguardo de los abuelos maternos.

DESPEDIDA DEL HIJO

A continuación el texto de una nota escrita por Matias Sayago:

Te marchaste sin despedirte Mamá y no te culpó, guardaré ese cariño y el amor que nos brindaste siempre. Nos vas hacer mucha falta. Pero ahora estás en el cielo con mi hermana y por eso me quedo tranquilo, ¿Pero cómo les digo a mis hermanitos que mamá ya no está?

Te voy a extrañar mucho, descansa en paz.