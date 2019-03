Empresas rafaelinas buscan una oportunidad para proveer a YPF

Más de 350 pymes santafesinas participaron el viernes en Rosario de la Jornada de Desarrollo de Proveedores de YPF a la que asistieron numerosas empresas de Rafaela para escuchar de primera mano los requisitos que deben cumplir para sumarse a la red de proveedores de dicha compañía.

La actividad, organizada por el Ministerio de la Producción, se desarrolló en el salón Berni del hotel Ros Tower y contó con la participación de la ministra, Alicia Ciciliani. Durante casi cuatro horas, diversos especialistas de YPF ofrecieron detalles sobre sus productos, su vinculación al agro, su plan de contrataciones y las características del registro de proveedores, entre otros temas. Hubo además espacio para responder dudas y hacer consultas.

"Agradecemos a YPF por esta primera jornada de desarrollo de proveedores. Es una oportunidad estratégica. Estamos en un momento difícil del sistema productivo, cada inversión pública que se haga tiene que estar medida en la productividad que tenga y en el impacto positivo que genere, porque además de sortear la crisis hay que mirar hacia el futuro", sostuvo Ciciliani.

Por su parte, el secretario de Industria, Carlos Pighin, señaló que "creemos que Neuquén es un gran supermercado para las pymes santafesinas, vemos que hay mucho para desarrollar ahí. Hay 31 empresas, principalmente petroleras, que tienen proyectos en la zona e invierten 5 mil millones de dólares por año. De acá a cinco, diez años. Hay que acompañar este desarrollo, no pueden hacerlo solas, y desde Santa Fe tenemos mucho para darles".

Desde Rafaela participaron en este encuentro empresas como Rizzotto Pieragostini, JIT Lubricación, DEISA e incluso ACDICAR entre otros. En diálogo con este Diario, el dirigente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Mauricio Rizzotto, que además integra la Mesa PyME Santafesina de Gas y Petróleo como representante de la Cámara de Industriales Metalúrgicos (CIM), indicó que "el objetivo inicial de esta Mesa es vincular a sectores de la industria santafesina con Vaca Muerta, el yacimiento de gas y petróleo que está de alguna manera traccionando el mercado energético y la economía argentina".

"Una decisión acertada del Ministerio fue formar esta Mesa, que en cierta medida fue también propuesta por los industriales. Es una buena oportunidad para desarrollar un nuevo negocio en un sector como el nuestro, en esta región, que suele estar enfocado principalmente a la agroindustria. El de la energía es un nuevo mercado para conquistar que habitualmente veíamos muy lejos, pero en función de esta jornada advertimos que podemos", sostuvo Rizzotto.

De esta reunión participaron "ejecutivos muy importantes de YPF, en especial en lo que hace al desarrollo de proveedores, metalmecánica, YPF Agro y de estaciones de servicio, todos con rango de decisiones en las áreas que ocupan". Para Rizzotto, "fue una gran jornada con una altísima respuesta de las empresas santafesinas que superó las expectativas de todos, incluso desde YPF destacaron que no habían tenido este nivel de participación en ninguno de los encuentros anteriores".

"Cada área de YPF presentó sus actividades y a su vez sus necesidades en materia de provisión de productos y servicios.

Una introducción de como registrarse como oferente en el portal de YPF, las condiciones para ser proveedor entre otros detalles", indicó el titular de la CIM, que a la vez no dudó en afirmar que "esta Mesa Santafesina comenzó bien, hay muchas ganas a tal punto que Techint, otro gran actor del mercado energético, se enteró de esta jornada y ahora quiere hacer algo similar". En este marco, la ministra Ciciliani adelantó la posibilidad de efectuar una actividad de vinculación con la minería, puntualmente con la industria del litio que es el sector que mayor inversión recibirá en los próximos años.

Asimismo, Rizzotto expresó que "una gestión que está abierta desde la Provincia es ante Aerolíneas Argentinas para abrir un vuelo director entre Rosario y Neuquén para favorecer la relación entre las empresas de aquí con las petroleras, lo que podría agilizar los negocios, al tiempo que también se busca que la Provincia designe una persona en forma permanente en Neuquén para representar a las empresas y dinamizar la vinculación".

"Hay bastante optimismo después de esta jornada en la que YPF también presentó sus objetivos, sus planes de inversión, maneja números increíbles esto es de 10 mil millones de dólares y más también. A veces a las Pymes nos cuesta tanto acceder a estas grandes compañías, por eso lo extraordinario de esta jornada de desarrollo de proveedores y la Mesa Pyme con respaldo del Gobierno provincial", afirmó el empresario rafaelino.

Rizzotto, al hacer uso de la palabra en el acto de cierre de la Mesa de Gas y Petróleo, aseguró estar convencido "de que las industrias de la provincia de Santa Fe tienen una tecnología moderna, capital humano y una elevada calidad de producto que está a la altura de abastecer a la industria con las mayores exigencias". En tal sentido, subrayó que "el desafío es poder lanzarse para conquistar ese mercado con estrategias comerciales adecuadas, y demostrar a YPF y al país que la industria santafesina cuenta con las fortalezas necesarias para ser proveedor de cualquier empresa global".

En este escenario, Rizzotto consideró que "Rafaela dentro de la Provincia de Santa Fe tiene grandes ventajas competitivas, está demostrado que las industrias de esta ciudad pueden y de hecho lo hacen abastecer al mundo, por tanto están en condiciones de dar respuesta a compañías de gran demanda a nivel nacional en cualquiera de sus rubros, como es el caso de YPF, por eso para Rafaela es una gran oportunidad".