Marcha en contra de la pirotecnia

En la tarde de ayer se llevó a cabo una marcha contra el uso de la pirotecnia sonora en el centro de la ciudad, a favor del proyecto que está en tratamiento en el Concejo Municipal.Vecinos autoconvocados y referentes de instituciones de nuestra ciudad, como así defensores de los animales, marcharon y se concentraron en las escalinatas de la Municipalidad. "Tenemos que lograr después de 7 años de lucha que Rafaela diga #noalapirotecnia. Queremos una ciudad inclusiva. Demostremos que somos muchos los que luchamos por nuestros derechos. Para no permitirles abusos a los funcionarios y concejales que no quieren escucharnos", postearon en las redes sociales todos los presentes, con la foto que acompaña esta nota, remarcando que este lunes se trata el tema en el Concejo Municipal.Esta movilización no hizo más que respaldar la intención que tienen los concejales de la ciudad de prohibir la pirotecnia en Rafaela, pese al pedido y a los reclamos desde la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales.Recordemos que la semana pasada, tras la reunión de comisión, los concejales no le dieron despacho ya que existe una intención de "pulir" este proyecto que puede tener varias aristas que pueden ser interpretadas de diversas maneras, más allá de todos coinciden en sacar esta ordenanza.Es por esto que se aguardan algunas modificaciones que serán chequeadas por el Fiscal Municipal, Daniel Galoppo (el miércoles irá al concejo), y evitar complicaciones. Por el momento, algunos ciudadanos se movilizaron apoyando esta ordenanza