9 de Julio se llevó el clásico

Se completó este domingo la segunda fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol y el dato saliente es que ningún equipo pudo ganar los dos partidos. En el duelo saliente en nuestra ciudad, 9 de Julio se impuso a Atlético por 3 a 2 en un partido cambiante durante el segundo tiempo, y en donde la visita terminó con 9 jugadores. José Nuñez fue la figura con 2 goles en el León.Por su parte, Sportivo se trajo un gran triunfo de Clucellas por 3 a 2 y es uno de los 5 punteros del campeonato, lo mismo que Brown (que en el Giuliani se impuso a Quilmes 3 a 1), Unión (empató 0 a 0 con Peñarol), Tacural (había goleado a Ben Hur 4 a 0) y Ramona (sobre la hora venció a Talleres de visitante).El detalle de la fecha a continuación:Cancha: Germán Soltermam. Arbitro: Mauro Cardozo. Reserva: 9 de Julio 0 - Atlético 3.Julián Maina; Héctor Sánchez, Santiago Arnaudo, Damián Maciel y Sebastián Acuña; Matías Manelli (Juan Peralta), Facundo Maldonado (Baltazar Triverio), Agustín Tosetto y Guillermo Funes; Gastón Monserrat (Elías Frías) y José Nuñez. Sup: Juan Kinzler y Matías Caballero. DT: M. Werlen.Matías Tagliamonte; Franco Gómez, Gastón Tellechea, Ignacio Ré y Roque Ramirez (Nicolás Peralta); Mateo Castellano (Agustín Vera), Franco Baudracco, Yoel Hollmann y Diego Meza; Juan Esquivel (Jair Triverio) y Román Capeletti. Sup: Gabriel Frattini y Mauro Cardozo. DT: M. Canavesio.Goles: ST, 6' Matías Manelli, 20' y 38' José Nuñez (9); ST 2' Nicolás Peralta y 22' Román Capeletti (AR). Incidencias: ST, exp. 39' Ignacio Ré y 49' Nicolás Peralta (AR).Cancha: Talleres de María Juana. Arbitro: Rodrigo Pérez. Reserva: Talleres 2 - Dep. Ramona 3.Federico Schmidhalter; Mauricio Mariano; Marcos Godoy, Alfredo Meroi y Giuliano Galván; Pérez Giletta, Zeller (Zanatta), José Wasinger y Rickert (Rey); Fernando Valinotti y José Wasinger. Sup: Walpen y Boretto. DT: J. Beltramo.Gustavo Werro; Gianluca Serrani, Matías Fraire, Oscar Tarasco y Pablo Martin; Hugo Góngora, Alfredo Imfeld, Miguel Grimaldi (Soural) y Nicolás Salusso (Luciano Bessone); Aldo Jamud (Cassani) y Rolando Domingorena. Sup: Luciano y Parucia. DT: C. Sola.Gol: ST 44' Luciano Bessone (DR).Cancha: Florida de Clucellas. Arbitro: Ariel Gorlino. Reserva: Florida 2 - Sp. Norte 3.Jorge Galizzi; Nicolás Franco (Marchisone), Claudio Meyer, Martín Albertengo y Alberto Luque; Damián Gonzalez (Borda Bossana), Emiliano Lorenzatti, Pablo Andretich y Lucas Lorenzatti (Gilli); Pablo Paire y Hernán Dobler. Sup: Ruppen y Montenegro. DT: D. Priolo.Joaquín Beccaría; Nicolás Rabino, David Cardelino, Darío Losano y Martin Pelossi (Balbin); Fabio Gonzalez, Juan Orellana, Leandro Bonetti y Matías Aguirre (Clemenz); Juan Espindola y Rodrigo Olivera (Rabellino). Sup: Montenegro y Suarez. DT: E. Isaurralde.Goles: PT 34' Pablo Paire y ST 42' Alberto Luque (F); 15' PT Matías Aguirre, 35' PT Juan Espíndola y 44' PT Rodrigo Olivera -p- (SN).Cancha: Peñarol. Arbitro: Sebastián Garetto. Reserva: Peñarol 2 - Unión 1.Ignacio Goyén; Cristian Acuña, Fabricio Monteporsi, Facundo Baretto y Nicolás Gómez; Manuel Sanchez, Iván Gómez, Juan Saavedra (Joaquín Schaberger) y Franco Vigetti; Luis Boiero (Juan Rodriguez) y Franco Molina (Gonzalo Eberhardt). Sup: Valentín Sosa y Mauricio Mansilla. DT: E. Alessio.Lautaro Romero; Gastón Prono, Jonathan Paiz, Francisco Giubergia y Lucas Medina; Adrián Córdoba, Joaquín Alassia (Andrés Grosso), Alvaro Aguirre y Nicolás Valdivia; Adrián Rodriguez (Franco Semino) y Carlos Reyna. Sup: Santiago Vicens, Alexis Flores y Santiago Herrera. DT: M. Milanesse.No hubo goles. Incidencia: exp. Giubergia (U) 34' PT.Cancha: Agustín Giualini. Arbitro: Franco Ceballos. Reserva: Quilmes 2 - Brown 1.Emanuel Pagliero; Tomás Roldán (Lautaro Castillo), Sebastián Muriel, Matías Díaz y Nicolás Crespin; Eduardo Isaurralde, Joaquín Zbrun, Franco Sosa (Andy Fabre) y Juan Jaime; Axel Blanco y Ezequiel Farias (Mario Scarafía). Sup: Marcos Moyano y Alan Córdoba. DT: H.R. Viotti.Nahuel Nocera; Franco Forni, Juan Caro, Hernán Ibarra y Andrés Sedrón; Facundo Manassero, Santiago Lodigiani, Maximiliano Bustamante y Leandro Depetris (Gabriel Sosa); Leandro Sottocorno (Esteban Córdoba) y Lautaro Díaz (Facundo Hang). Sup: Román Jaime y Joaquín Jaime. DT: M. Barbero.Goles: PT 7' Lautaro Díaz, ST 10' Sottocorno y 23' Maximiliano Bustamante (B); PT 29' Isaurralde (AQ).PROXIMA FECHASerá la tercera con estos partidos: Ramona vs. Quilmes; Brown vs. 9 de Julio; Atlético vs. Libertad; Ferro vs. Peñarol (adelantarían por el inicio de la Copa Santa Fe); Unión vs. Tacural; Ben Hur vs. Florida y Sportivo vs. Talleres.