Bonino: "si la ordenanza es igual, no la aprobaré"

El Presidente del Concejo Municipal, Raúl "Lalo" Bonino, anticipó que si el Ejecutivo vuelve a enviar la misma ordenanza que envió el año pasado para regular la actividad de lavacoches en el microcentro de la ciudad, no la aprobará y anticipó que, posiblemente, el resto del PRO también.Recordemos que el Intendente Luis Castellano, en la apertura del año legislativo, había indicado ratificado su voluntad de diálogo al decir "no siempre vamos a estar de acuerdo. Pero nunca debemos renunciar al diálogo. Por eso vamos a volver a enviar para su tratamiento el Proyecto de Ordenanza que regula el trabajo de lavado de vehículos en las calles de la ciudad. Un proyecto que el Concejo nos devolvió, sobre un tema muy sensible para mucha gente"."En su momento, consideramos que lo único que no podíamos hacer es dejar las cosas como estaban y por eso nos hicimos cargo de una demanda ciudadana de larga data y lo hicimos a través de un abordaje complejo, transversal e interdisciplinario, porque en esta situación intervienen múltiples factores del orden singular y social y legal donde lo económico, el uso del espacio público y los diversos grupos etarios se ven involucrados. Gracias al trabajo de un equipo de profesionales hemos implementado por decreto un programa que pondremos nuevamente a consideración de ustedes. Para que lo evalúen, para que lo corrijan, y para que podamos tener por ordenanza una disposición local que nos permita brindar mayor seguridad a las personas que desempeñan esta tarea y a quienes circulan por estos sectores. Un registro, un chaleco, una credencial, pueden llegar a ser para muchos algo más que una simple identificación. Al escuchar los testimonios de los protagonistas uno rápidamente entiende que se trata de gente que quiere trabajar. Que espera algún día salir de la calle y que no quiere que los mezclen con los delincuentes, a quienes la justicia y las fuerzas de seguridad deben encargarse de observar y controlar y separar de la actividad", completó Castellano.Pero, Bonino, mantiene su posición. "Creemos y estamos convencidos de que es la regulación de una actividad que es irregular, en donde se está faltando al cumplimiento de tres ordenanzas como mínimo. No estamos de acuerdo. Esto yo lo conversamos en su momento con el Jefe de Gabinete (NdR: Marcos Corach) en una charla informal", señaló en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).Incluso, comparó esta ordenanza con la que intenta impulsar sobre la pirotecnia: "vemos hoy muchos chicos sin chaleco que ejercen la actividad, sin carné y con consumo de alcohol y estupefacientes. Más allá de que no compartimos la regulación, entendemos que el Ejecutivo tiene un objetivo a llegar, que es que desaparezca la actividad. En ese sentido, es parecida a la ordenanza que impulsamos para prohibir la pirotecnia de alto impacto sonoro"."Más allá de eso entiendo que el Ejecutivo buscar un consenso con el Concejo para obviamente conseguir algún apoyo en este sentido. Pero nosotros seguimos teniendo la visión de que es tapar el problema con algunos espejitos de colores y no solucionar el problema de fondo, que es el de poder darle a aquel que ejercía lavacoches un trabajo digno, con un acceso a una cobertura social, una posibilidad de acceso a la formalidad día de mañana que esto no lo estaría logrando porque le damos un chaleco y un carné", sentenció."Si lo que van a mandar es lo mismo, no estoy de acuerdo, a menos que haya alguna modificación y establezca algún tiempo perentorio para la finalización de la actividad absoluta del ejercicio de la actividad lavacoches en la vía pública. Tal cual como lo mandó el año pasado, al menos, lo rechazaría yo. Entiendo que el PRO iría igual. Desconozco que harían Leo (Viotti) y Ale (Sagardoy)", completó y reiteró: "no hay que correr y flexibilizar las normas para regular lo irregular. No es la solución de fondo".