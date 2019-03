Catalonia Trade & Investment recuerda que el viernes 29 vencerá el plazo para inscribirse en su programa Road to Barcelona - Join the argentinian hub @Barcelona.Programa tiene el único propósito de proveer apoyo a los equipos de startups argentinas.Te invitamos a inscribirte para unirte a la comunidad del hub de startups de Barcelona.Uno de los ecosistemas más dinámicos de Europa para las startups:Barcelona es uno de los ecosistemas más dinámicos de Europa para las startups, especialmente en el campo de las nuevas tecnologías (internet, mobile, software & services, e-commerce, big data y turismo), gracias a múltiples factores que han ayudado a generar en la ciudad más de 1200 startups con ambición y visión global.Las startup en Catalunya emplean 11700 personas. Barcelona es la quinta región en Europa en términos de startups de acuerdo con varios rankings de renombre internacional como el EU-Startups y el Startup Heatmap Europe, entre otros. EU-Startups coloca Barcelona solo por detrás de Londres, París, Berlín y Ámsterdam. Barcelona se ha convertido en un claro referente en la creación de nuevas empresas, especialmente aquellas con una base tecnológica.Se pone a disposición de los interesados un programa en Barcelona con una duración de 6 meses para las 3 startups seleccionadas que trabajarán estrechamente con nuestro equipo de startups de ACCIÓ para prepararlos para el acceso al mercado europeo.Área de trabajo gratuita en su espacio en el hub de startups Pier01 del 15 de junio al 30 de diciembre del 2019.Introducción al ecosistema de startups en Barcelona.Programas de asesoramiento hechos a medida validando tu mercado y modelo de negocio.Participación en eventos de networking.Pasaje de avión ofrecido por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación.Empresas con un CUIT establecido en Argentina.Una empresa de nueva creación con un producto listo para vender y con menos de 10 años como fecha de constitución.Una empresa escalable con un alto potencial de crecimiento.Fundada por emprendedores ambiciosos y muy comprometidos con el crecimiento.Altamente innovadora o tecnológica.Centrada en el mercado global.Debe tratarse de una empresa con número de identificación tributaria. (Las propuestas de personas autónomas no se tomarán en cuenta.)No debería tratarse de una consultora o software factory. No debería tratarse tampoco de solo una web/landing page sin ninguna actividad.a) Potencial de la empresa: se valorará el número clientes actuales, el número de clientes potenciales, si dispone de un plan de crecimiento definido. Peso del criterio: 20%b) Equipo emprendedor: formato, como mínimo, de dos personas (socios o no) dedicados a tiempo completo. Se valorará el número de personas implicadas en el proyecto, nivel de dedicación, complementariedad de perfiles y socios promotores. Peso del criterio: 30%c) Modelo de negocio innovador. Se valorará el nivel de innovación, la novedad y originalidad del producto, servicio o aplicación al mercado y las posibilidades de desarrollo futuro. Se valorará también el proceso interno y externo de la organización. Peso del criterio: 25%d) Acceso al mercado: se valorará el volumen de facturación del último ejercicio cerrado o, si hace falta, del registrado a finales del segundo trimestre 2018 y los incrementos de facturación registrados los últimos cinco meses desde la presentación de la solicitud. Peso del criterio: 10%e) Internacionalización: se valorará la escalabilidad internacional de la empresa, el hecho que ja esté exportando y que tenga un mercado de destino muy identificado o con la voluntad inminente de hacerlo. Peso del criterio: 15%Fecha límite: inscríbete ahora hasta el viernes 29 de marzo de 2019 18.00h en Argentina.http://catalonia.com/startups-in-catalonia/startup-services/road-to-barcelona.jsp