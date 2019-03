Esta noche ya no se sacan los residuos

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) resolvió el pasado jueves realizar un nuevo paro de 48 horas que se concretará los días 26 y 27 de marzo. Asimismo, desde Festram indicaron que también el martes se realizará una marcha, con hora y lugar a definir. Este será el segundo paro luego del realizado esta semana, también por 48 horas.

Recordemos que pese al ultimátum de Festram a intendentes, la huelga se llevaría a cabo igual. Por eso, los intendentes tienen tiempo hasta este lunes para presentar una oferta superadora que desactive la medida de fuerza, algo poco probable.

En Rafaela y con motivo de una medida dispuesta por el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales el cronograma de servicios públicos para los días martes 26 y miércoles 27 serán:



RECOLECCIÓN DOMICILIARIA

No habrá servicio de recolección domiciliaria de residuos durante los días lunes 25 y martes 26. La recolección se retomará el miércoles 27 por la noche con los residuos biodegradables. Por ende, esta noche no sacamos los residuos.

Minibuses: No habrá servicio de minibuses los días martes 26 y miércoles 27. Las 5 líneas de transporte público volverán a circular el jueves 28.

ZEC: No se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado los días martes 26 y miércoles 27. El sistema volverá a funcionar el jueves 28.

Cementerio: Los días martes 26 y miércoles 27, el Cementerio Municipal estará abierto al público mientras que la Administración permanecerá cerrada. Vale aclarar que habrá una guardia mínima en caso de sepelio.

ERC: La Estación de Residuos Clasificados permanecerá cerrada los días martes 26 y miércoles 27 volviendo a la actividad el jueves 28.

Complejo Ambiental: El Complejo Ambiental Rafaela no abrirá sus puertas los días martes 26 y miércoles 27. Volverá a la actividad el jueves 28.

Boleto Educativo: Quienes posean turnos otorgados para realizar el trámite de obtención del Boleto Educativo Gratuito los días martes 26 y miércoles 27 podrán realizarlo otro día de acuerdo a las posibilidades de cada beneficiario.

Rafaela en Acción: El dispositivo integral de servicios Rafaela en Acción ubicado en la Plaza de La Paz de barrio Guillermo Lehmann no funcionará los días martes 26 y miércoles 27 retomando sus actividades el jueves 28.