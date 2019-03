Basquet: Argentinos en España

La jornada 24 de la Liga ACB de España no fue la mejor en términos de resultados para los equipos con jugadores argentinos, ya que apenas se produjo una victoria para los nuestros.Fue la de Gipuzkoa, que superó 67-60 a Tenerife, y alimentó su ilusión de evitar el descenso (está último, con 6-18). Federico Van Lacke sumó un rebote y un robo en 7 minutos para los de San Sebastián. Los de la Isla (8° con 12-12) contaron con 2 tantos (1-6 campo), 3 rebotes y una asistencia de Nicolás Richotti (14 minutos), mientras que no jugó Nicolás Brussino.El resto no tuvo la mejor de las suertes. Real Madrid no pudo en casa y perdió el clásico ante Barcelona (82-76), que ahora le sacó 2 juegos de distancia en la cima de la tabla (20-4 para los catalanes, 18-6 para los de la capital). Facundo Campazzo jugó 23 minutos y aportó 7 tantos (1-6 cancha, 5-6 libres), 3 tableros y 3 asistencias. Gabriel Deck no estuvo para el campeón.Baskonia se quedó corto en su visita a Zaragoza y perdió 81-79, quedando con récord de 17-7. Luca Vildoza fue de los mejores de los vascos, terminando con 15 puntos (3-4 dobles, 3-8 triples), 6 rebotes, una asistencia, 2 robos y 2 tapones en 29 minutos.Joventut, por su parte, cayó en su visita a Valencia (93-80), y bajó al 6° lugar de la tabla (14-10). Nicolás Laprovittola hizo su habitual trabajo, y sumó 18 puntos (3-8 dobles, 3-5 triples, 3-4 libres), 5 recobres y 4 pases gol en 34 minutos; mientras que Marcos Delía bajó 2 rebotes en 10 minutos. Y Breogán (17° con 7-17), pese a los 15 tantos (1-11 dobles, 3-8 triples, 4-4 libres), un recobre y una asistencia de Lucio Redivo, perdió 96-92 con Fuenlabrada.