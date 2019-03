La comparación de Cristina

BUENOS AIRES, 25 (NA). - En un nuevo aniversario del golpe de Estado, la ex presidenta Cristina Kirchner comparó al Gobierno de Cambiemos con el de la última dictadura militar."Ayer y hoy: ajuste de salarios y jubilaciones, destrucción de la industria nacional, aumento de la pobreza, timba financiera y persecución a opositores políticos. Mismas políticas, mismos resultados", expresó la ex presidenta en su cuenta de la red social Twitter.La senadora del Frente para la Victoria, que no participó de la marcha pero siguió el desarrollo de la jornada conmemorativa desde su departamento porteño de Recoleta, estuvo representada en la Plaza de Mayo por las agrupaciones de Unidad Ciudadana."Memoria, Verdad, Justicia, Democracia y Unidad para frenar este saqueo a los argentinos y las argentinas", completó en Twitter.