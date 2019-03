Massa dijo que el país "no sale con un Mesías"

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Sergio Massa, remarcó que los integrantes de Alternativa Federal vienen "diciendo que la Argentina necesita primero acuerdos de política de Estado y que a partir del 10 de diciembre haya un gobierno de unidad nacional".

"La Argentina no sale con un Mesías. Todos tenemos que colaborar, sin miradas mezquinas, para que haya un nuevo gobierno. No se trata de quién va adelante y quién va atrás", aseguró Massa.

Con respecto a la posible candidatura de Roberto Lavagna, el líder del Frente Renovador destacó que el ex ministro de Economía "quiere ayudar a construir una alternativa, algo muy valioso en sí, más allá de si eso después llevará a competir, a compartir, a colaborar y trabajar juntos, porque eso es algo que decidirá la gente".

Y respecto a la posibilidad de que compitan en unas PASO, señaló: "Todos debemos poner nuestro ladrillo para construir la casa nueva que necesitan los argentinos. (Juan Manuel) Urtubey puede poner un ladrillo, Lavagna puede poner un ladrillo, y en las PASO vamos a mostrar que Alternativa Federal es más que Unidad Ciudadana y que Cambiemos".

Massa también lanzó críticas contra el gobierno de Cambiemos al señalar que "Mauricio Macri no entendió cómo funciona la Argentina".

"Su mirada está asociada a las cincuenta cuadras en las que viven las familias más acomodadas. Macri me empezó a llamar ventajista cuando le dimos pelea por Ganancias. El prometió que no iba a haber más impuestos a las Ganancias en el país, pero duplicó la cantidad de personas que lo pagan. Y resulta que el oportunista soy yo", remarcó el líder del Frente Renovador.

Respecto de la denominada "grieta", Massa expresó que "desgraciadamente el Gobierno retroalimentó la polarización, como negocio para tapar su fracaso; lo hizo porque lo único que puede sostener a Macri en el gobierno es agitar el fantasma del pasado".