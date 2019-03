¡Qué ganas de llorar!

El tiempo se detuvo hace al menos un lustro y los intentos de activarlo, por ahora, han resultado infructuosos. No es una cuestión de ansiedades, “la canción es urgente”, porque, en el mientras tanto, van quedando en el camino sueños y objetivos que ante lo frustrante de los resultados, amplifican una debilidad que ya excede a los entrenadores y a muchos de ese medio centenar de futbolistas convocados en los últimos años, para las distintas competencias de la Selección Mayor.

Una sensación escalofriante nos habita, no resulta eventual esta decadencia que relegó a nuestro país, a un lugar bastante alejado de la verdadera elite del futbol internacional.

Ya no pertenecemos colectivamente a ese mundo donde se debaten los títulos y las supremacías; es aún más alarmante, aquella Copa América de 1993, cuyo trofeo levantara al mundo desde el estadio Isidro Romero Carbo en Guayaquil Oscar Ruggeri, el segundo consecutivo de esas viejas cosechas del Coco Basile que paradójicamente, no contaron con el aporte de Diego Maradona, abriría un paréntesis poco previsible, que un cuarto de siglo más tarde, no hemos sabido cerrar.

Seguir enumerando la ristra de episodios desgraciados deportivamente, que jalonaron este tiempo, no ayuda a clarificar el actual panorama y tampoco, facilita las herramientas para esa rehabilitación que se busca con obstinación y poca coherencia.

Esa historia contemporánea nos interpela de manera implacable sobre los métodos y los recursos humanos que se fueron dilapidando en el camino y otros que se van apagando tristemente, postergando, ese renacimiento cuya pereza, ya hastía.

Detenernos en Lionel Scaloni sería una trampa, el joven entrenador albiceleste, es parte del problema y tengo para mí, que no es parte de la solución, si mensuramos, las presiones de las competencias que se avecinan y las características de un proyecto donde la osadía de sus decisiones, dejan poco margen para los respaldos.

La cuestión es aún más compleja, los criterios de selección de Claudio Tapia para abocarse a tomar por la solapa esta crisis, no son felices. El Chiqui, que condiciono hasta la asfixia al Tata Martino en la previa de los Juegos Olímpicos de Rio en 2016, fue dilapidando recursos y energías de manera desatinada, hasta llegar a esta emboscada en la cual, solos nos hemos metido, con esta sucesión de errores no forzados.

El presidente de AFA puso en manos de inexpertos, el mayor desafío de la última década y esta recaída, afecta a toda la estructura y condiciona ese proceso de renovación, que le pone una temperatura demasiado alta, a un ambiente donde los jugadores más jóvenes, ven lesionada su autoestima y devastada la confianza.

El calendario arranco de la peor manera en Madrid, generando un mal presagio, similar a lo sucedido antes del mundial de Rusia, cuando en ese mismo estadio propiedad del Atlético de Madrid, el proceso de Jorge Sampaoli recibió el peor traspié cayendo ante España 6 a 1, lo que vino después, ya es conocido y todavía perdura en términos de incertidumbre, una año más tarde.

Qué dirá Menotti ahora que lo llamaron a liderar desde su experiencia y sabiduría esta etapa?

Por ahora estas decisiones de AFA en amontonar nombres y cargos, no parecen estar articuladas en el marco de un proyecto saludable; apuntalar el trabajo de Scaloni con otros integrantes que tampoco acumulan horas de vuelo como entrenadores, Walter Samuel y Roberto Ayala también están escribiendo las primeras páginas en la profesión, es una jugada de altísimo riesgo, desperfilada de toda tendencia mundial, donde los resultados, lógicamente, no dejan de corresponderse con tales improvisaciones, un estadio que varias décadas atrás, logró modificar quien parece ocupar hoy, un lugar simbólico.

Argentina volvió a desnudarse ante el mundo del futbol, el viernes el verdugo de turno fue Venezuela, combinado al que sometió en la historia durante 60 años, pero que en los últimos tiempos, como parte de esta prevalencia en caída, solo pudo superar en una oportunidad y en las eliminatorias pasadas, apenas pudo empatarle agónicamente en Mérida y Buenos Aires.

Ya no importa la cara del cliente y su estatus. Argentina, como combinado es una expresión anodina y por momentos anacrónica, los resultados de las ultimas competencias, son las mejores alarmas; su agónica clasificación a Rusia ante Ecuador y la prematura salida del Mundial, en medio de un bochornoso clima entre jugadores y cuerpo técnico, han agotado las expectativas.

El crédito de Scaloni para conducir decorosamente esta etapa rumbo a la Copa América, es de una supina fragilidad y el respaldo de Claudio Tapia, un grito en el desierto.

En este contexto todavía falta el ensayo del próximo martes ante Marruecos, sin Lionel Messi, y después, la recta final de preparación hacia el reto de Brasil, que comenzara nada menos que frente a Colombia en Salvador de Bahía.

Scaloni y su encrucijada, un escenario que por la contaminación y la realidad deportiva de este tiempo, por momentos, dan ganas de llorar.