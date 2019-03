Reclaman la libertad de De Vido y Boudou

Durante la marcha por el Día de la Memoria, las esposas del ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y del ex vicepresidente, Amado Boudou, detenidos en diferentes causas de corrupción, pidieron por la libertad de sus esposos, a los que señalaron como "presos políticos".Alessandra Minnicelli y Mónica García de la Fuente encabezaron una columna junto a una bandera que rezaba "con presos políticos no hay democracia". También llevaban las fotos de sus maridos y de otros ex funcionarios K y dirigentes detenidos, como Luis D'Elía, Milagro Sala, Graciela López y Fernando Esteche.