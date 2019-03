Dos aviones militares arribaron a Venezuela

CARACAS, Venezuela, 25 (AFP-NA). - Dos aviones de las Fuerzas Armadas de Rusia aterrizaron el sábado en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, transportando personal militar y equipos, según confirmó ayer la agencia estatal rusa Sputnik.La misión llega en "cumplimiento de contratos de carácter técnico militar", según el reporte de Sputnik, que cita fuentes de la embajada rusa en Caracas, sin ofrecer mayores detalles, aunque es un claro mensaje de apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro.Sin embargo, esas fuentes dijeron a la agencia rusa que el arribo de las aeronaves no tiene "nada de misterioso", pues ocurre en el marco de convenios firmados hace varios años.Las autoridades venezolanas, contactadas por la AFP, no hicieron comentarios, pero de acuerdo con la prensa local, los aviones militares rusos -un jet y un carguero- trasladaron a Venezuela a un centenar de militares al mando del general Vasily Tonkoshkurov, el director de movilización de las Fuerzas Armadas.El diario "El Nacional", publicó que "35 toneladas de materiales" llegaron junto con la misión militar.Rusia y China, principales acreedores de la deuda externa de Venezuela (estimada en 150.000 millones de dólares), han sido aliados del presidente socialista Nicolás Maduro en medio de la creciente presión internacional para que abandone el poder.Estados Unidos impuso sanciones financieras contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA; y el 28 de abril entrará en vigencia un embargo de Washington a las exportaciones de crudo venezolanas.La administración de Donald Trump, que no descarta "una opción militar" ante la crisis venezolana, es uno de los más de 50 gobiernos que reconocen al líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento, como el presidente encargado de Venezuela.En diciembre pasado, dos bombarderos TU160, un avión de transporte y otro de pasajeros fueron enviados por Rusia a Venezuela para intervenir en ejercicios de defensa puestos en marcha por la Fuerza Armada Venezolana (FAV).