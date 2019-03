Villa Mitre dio otro golpe

En medio de su delicada situación deportiva, Newell´s sufrió ayer un nuevo revés al caer por 2 a 1 frente a Villa Mitre de Bahía Blanca, del Federal A, que lo eliminó de la Copa Argentina en los 32avos de final, en un partido que se suspendió en tiempo de descuento por los incidentes protagonizados por los hinchas de la "Lepra". Lo cierto es que dos bombazos de media distancia permitieron al conjunto bahiense adelantarse en el marcador en el primer tiempo en el estadio "15 de Abril", por intermedio de Carlos Herrera y Leonardo López, a los 6 y 43 minutos. La reacción de la "Lepra" llegó de entrada en el complemento por intermedio de Alexis Rodríguez, pero a los dirigidos por Héctor Bidoglio no les alcanzó para definir por penales, como mínimo. Para colmo, cuando el árbitro Lucas Novelli Sanz dio cinco minutos de adición, la barrabrava de Newell´s intentó ingresar al campo de juego y se enfrentó con la Policía de Santa Fe, lo que promovió a la suspensión. Con el triunfo, Villa Mitre se enfrentará en la próxima instancia a San Martín de San Juan, que había vencido por 1 a 0 a Villa Dálmine. Los de Bahía Blanca, que pelean por ascender a la B Nacional, aprovecharon las desinteligencias defensivas de Newell´s al máximo.El de Villa Mitre contra Newell's fue la quinta gran sorpresa de los equipos del ascenso. El primero en caer fue Rosario Central, que empató 2-2 contra Sol de Mayo (Federal A) en el tiempo reglamentario y luego terminó quedando afuera 5-4 en la tanda de penales, en la que el equipo de Río Negro. Luego llegó el turno de Tigre, que está metido de lleno en su lucha por la permanencia en Primera y tuvo que enfrentarse con Estudiantes de Caseros, uno de los pesos pesados de la B Metro. El Pincha goleó 3-0 al Matador y avanzó de ronda. El caso más resonante de los cinco fue la derrota de Vélez contra Real Pilar, equipo totalmente amateur que milita en la Primera D. Hasta ese momento, nunca había habido un batacazo tan grande, con cinco categorías de distancia entre uno y el otro. Fue triunfo 1-0 para el Monarca. Aldosivi también quedó afuera en su debut, contra Gimnasia de Mendoza, que se encuentra actualmente en la BN. El Lobo se impuso 1-0 frente al Tiburón.Talleres de Córdoba se enfrentará hoy al Deportivo Laferrere en un partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina que se jugará en la ciudad de Rosario y el ganador se medirá ante Banfield en la próxima instancia. El encuentro se disputará a partir de las 18.10 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa (Newell´s Old Boys), será controlado por el árbitro Ariel Penel e irá televisado por TyC Sports. Talleres viene de perder como local frente a Tigre por 3 a 1 en la fecha pasada de la Superliga. Por su lado, Deportivo Laferrere cayó 2 a 0 con Dock Sud, en el torneo de la Primera C y regresará a la Copa Argentina después de tres años. Su técnico es Norberto D´Ángelo, ex entrenador de 9 de Julio de Rafaela.