Se recuperó Argentina

SUDAMERICANO SUB 17

Otra imagen, otro despliegue, otro resultado. Los pibes del Sub 17 consiguieron un gran triunfo anoche por 2-1 ante Colombia por la segunda fecha del grupo B del Sudamericano de Perú, que entregará cuatro plazas para el Mundial de Brasil. No sólo se recuperaron del golpe del debut ante Uruguay, sino que también se demostraron que tienen mucho para crecer en este certamen. Con goles de los pibes de Boca, Ignacio Fernández y Exequiel Zeballos, los dirigidos por Pablo Aimar se acomodaron en la tabla pensando en el hexagonal final.Luciano Ferreyra, el pibe de Central, generó la primera chance para la Argentina gracias a su buena pegada de tiro libre. De sus pies luego llegó el centro para la entrada Ignacio Fernández, quien de cabeza marcó el 1-0, antes del cierre del primer tiempo. Era esperable que Colombia se adelantara en la segunda parte. Aun así, la Selección no sufrió demasiado. Todo lo contrario. De a poco se fue animando a ir por más. Y uno de los cambios que pensó Aimar terminó siendo clave para el 2-0. El ingresado Exequiel Zeballos hizo una gran corrida para aprovechar la asistencia de Palacios. Un tiro de media distancia de Johan Campaña a los 90 minutos sirvió para el descuento de Colombia y para que la Selección tomara conciencia que había que luchar hasta el final. Y así fue, con los dientes apretados, los pibes se llevaron este gran triunfo. Cabe señalar que el ceresino Matías Godoy, jugador de Atlético de Rafaela, fue de la partida en la formación que puso en cancha Aimar. Ahora, este martes a las 21.30 la Argentina enfrentará a Paraguay. Luego tendrá fecha libre. Y el sábado cerrará su participación en la primera fase ante Brasil, a las 21.30. Argentina formó con Rocco Ríos Novo; Ricardo Martínez, Francisco Flores, Tomás Lecanda y Julián Aude; Ignacio Fernández, Cristian Medina y Luciano Ferreyra; Franco Orozco, Matías Godoy y Juan Krilanovich.