Godoy Cruz, con lo justo

Cuando parecía que se iba a producir un nuevo batacazo en la Copa Argentina, Godoy Cruz le ganó ayer sobre la hora a Deportivo Armenio en cancha de Instituto y se clasificó a 16avos de final de la competencia.El equipo que milita en la Primera C abrió el marcador a través de Cristian Ortiz, a los 26 minutos del primer tiempo, con un muy buen remate de zurda que se colgó en un ángulo.Cuando parecía que la historia no cambiaba, el ingresado Victorio Ramis dio vuelta el resultado, a los 45 y 47 del complemento, respectivamente.El "Tomba", que no mereció haber avanzado de fase ya que fue menos que su adversario, enfrentará en la próxima llave al vencedor del duelo Huracán-Unión de Sunchales.Estadio: Instituto de Córdoba.Árbitro: Héctor Paletta.Andrés Mehring; Jalil Elías, Diego Viera, Tomás Cardona, Luciano Abecasis; Agustín Verdugo (62m Sosa), Fabián Henriquez, Ezequiel Bullaude (80m Ramis), Richard Prietto (46m A. González); Juan Martín Lucero y Santiago García. DT: Lucas Bernardi.Germán Oviedo; Fernando Pascual, Santiago Villarreal, Juan Casarini, Mauro Rubira; Nahuel Sica, Lautaro Montani (79m Surco); Maximiliano Ortigoza, Cristian Ortiz (62m Velázquez), Matías Costas; Santiago Gómez (67m Caspary). DT: José Villarreal.26m Ortiz (DA) .45 y 47 Ramis (GC).