El clásico de Rafaela y el inicio de la Primera B

Este será uno de esos domingos de fútbol rafaelino. Bien local. Por la Primera A se jugará el clásico entre 9 de Julio y Atlético de Rafaela, uno de los cinco partidos que hoy le darán continuidad (y se cerrará) a la segunda fecha del Apertura que ya tiene un par de encuentros jugados como adelantos.En los cotejos que se disputaron el jueves, el Deportivo Tacural goleó 4-0 a Ben Hur, mientras que el Deportivo Libertad le ganó 3-2 a Ferrocarril del Estado.(Reservas 14 hs):9 de Julio vs. Atlético de Rafaela (Árbitro: Mauro Cardozo. Asistentes: B. Celis y J. Roldán),(Reservas 14.30hs): Peñarol vs. Unión de Sunchales (Árbitro: Sebastián Garetto. Asistentes: N. Luque y C. Cazzaniga), Argentino Quilmes vs Brown de San Vicente (Árbitro: Franco Ceballos. Asistentes: F. García y S. Milanesio), Florida de Clucellas vs Sportivo Norte (Árbitro: Ariel Gorlino. Asistentes: G. Ercole y A. Isasa), Talleres de María Juana vs. Deportivo Ramona (Árbitro: Rodrigo Pérez. Asistentes: M. Retamoso y M. Bauer).Hoy se pondrá en marcha el torneo oficial de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol, certamen que en esta temporada 2019 tendrá dos ascensos a la Primera A, uno por cada zona. El programa completo de encuentros que se inician, con sus primeras divisiones, a las 16:00 hs:Moreno de Lehmann vs Tiro Federal de Moisés Ville (Árbitro: Leandro Aragno. Asistentes: C. Paredes y J. Schwant), Argentino Vila vs Argentino de Humberto (Árbitro: Guillermo Tartaglia. Asistentes: G. Vigistain y I. Menelli), Independiente San Cristóbal vs. Deportivo Aldao (Árbitro: Darío Suárez. Asistentes: D. Gutiérrez y G. Arraygada), Deportivo Bella Italia vs Sportivo Roca (Árbitro: Gonzalo Hidalgo. Asistentes: E. Colman y G. Carrizo). Libre: Independiente de Ataliva.La Hidráulica de Frontera vs Sportivo Santa Clara (Árbitro: Claudio González. Asistentes: M. Mansilla y F. Espinoza), Bochófilo Bochazo vs Atlético María Juana (Árbitro: Guillermo Vacarone. Asistentes: G. Minora y E. Rodríguez), Atlético Esmeralda vs Deportivo Josefina (Árbitro: Silvio Ruiz. Asistentes: J. Raballe y R. Rodríguez), Zenón Pereyra FC. Vs Sp. Libertad Estación Clucellas (Árbitro: Ángelo Trucco. Asistentes: Fern. Rodríguez y A. Estejeman).