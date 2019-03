Por penales, en muerte súbita, CRAR no pudo con Universidad del Nordeste en la semifinal del Regional C NEA de hockey damas en Resistencia. El equipo rafaelino jugó un muy buen partido en la tarde sabatina, pero no pudo convertir y fue empate 0 a 0 en el período reglamentario.Las dirigidas por Fabián Montesano buscarán este domingo la medalla de bronce frente a Paraná Hockey, desde las 12.30. La final será animada entre los dos equipos chaqueños que aseguraron el ascenso: Universidad del Nordeste y Regatas.No obstante, cabe recordar que el primer objetivo del equipo rafaelino se cumplió al conseguir la permanencia el día viernes.