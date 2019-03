Los otros resultados

La 21ª fecha de la B Nacional se abrió el viernes por la noche en Córdoba, con la victoria de Los Andes por 1-0 ante Instituto y tuvo continuidad en la jornada de ayer con varios encuentros. Los resultados finales: Arsenal 3- Gimnasia Mza 1, Chacarita 3- Guillermo Brown (PM) 1, Santamarina 1 - Central Córdoba 2.Este domingo estarán jugando: 15:05 Deportivo Morón vs Nueva Chicago, 17 hs Gimnasia (J) vs Almagro, Independiente Rivadavia vs Ferro Carril Oeste, 19 hs Agropecuario vs Villa Dálmine, 21 hs Mitre vs Olimpo y 21:10 hs Defensores de Belgrano vs Platense. Lunes: 21:05 hs Quilmes vs Brown (Adrogué).