Costa en Las Gigantes

Las Gigantes ya tienen reemplazante para Cristian Santander: se trata de Leonardo Costa, quien ya venía desempeñando funciones en las formativas femeninas y estuvo dirigiendo a Ciclista de Junín en la Liga Argentina hasta hace pocas semanas. El vínculo será por dos años.Costa dirigió a la Selección U18 en el reciente FIBA Américas de México (tercer puesto) y también fue asistente de la Selección mayor en la AmeriCup 2017 (segundo puesto).“La verdad que me sorprendió el llamado. Estaba abocado a la U19, que como todos saben tiene Mundial a mitad de año. Venía enfocado de lleno en la elaboración de la preparación y todo ese proceso. Porque es un gran desafío por delante. Pero bueno, no voy a negar que fue una tremenda sorpresa cuando se confirmó la propuesta, una sorpresa muy grata. Es para mí un orgullo y una responsabilidad, espero estar a la altura”, expresó Costa, quien por una cuestión de tiempos y coalición de calendarios no sostendrá su cargo como técnico de la U19 durante el Mundial de Bangkok, Tailandia (20 al 28 de julio). Los primeros compromisos que tendrá el bonaerense con Las Gigantes serán los Juegos Panamericanos de Lima (6 al 10 de agosto) y luego la AmeriCup (22 al 29 de septiembre, en Puerto Rico).